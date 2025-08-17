Υπόθεση Μαξίμοβιτς: Έπραξε σωστά ο Παναθηναϊκός; (Vids & Stats)

Για να αξιολογήσεις αν μια μεταγραφή ή μια πώληση είναι σωστή, πρέπει να λάβεις υπόψιν όλες τις παραμέτρους που την ακολουθούν. Την προσφορά του αθλητή, την προσαρμογή του στο τακτικό πλαίσιο του προπονητή, την ηλικία του και φυσικά τα οικονομικά δεδομένα. Στο σημερινό μας κείμενο, πάμε να κάνουμε μια εις βάθος ανάλυση για να καταλήξουμε στο δικό μας συμπέρασμα: Έκανε καλά ο Παναθηναϊκός που παραχώρησε τον Σέρβο;

Ιδιαίτερη περίπτωση από την αρχή

Σε ένα μεταβατικό στάδιο με τον Φατίχ Τερίμ στον πάγκο, ο οργανισμός του Παναθηναϊκού πήρε την απόφαση να υπογράψει τον Δεκέμβρη του 23’ τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, για να τον προσθέσει στο ρόστερ του έξι μήνες αργότερα.

Η μεταχείριση από τον Ντιέγκο Αλόνσο ήταν εντελώς εκτός λογικής, μάλιστα από πολύ νωρίς είχαμε θίξει το θέμα μέσα από αυτό το κείμενο. Η θέση “6” δεν του ταίριαζε σε ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό γιατί αναγκαζόταν να έρχεται σε πολλές επαφές με την μπάλα, πράγμα που όπως είχε δείξει και η θητεία του στην Χετάφε, απέφευγε. Ταυτόχρονα, δεν μπορούσε να υπηρετήσει το καλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού του.

Pressing

Εξαιρετικός στο κομμάτι του pressing, πρώτος στο να οδηγεί την πίεση μέχρι τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Τσεκάρει εξαιρετικά το γήπεδο και λειτουργεί με μυαλό. Καθοδηγητής. Για να είναι φουλ αποδοτικός, πρέπει η ταυτότητα της ομάδας να είναι βασισμένη στην πίεση ψηλά με ένταση.

Η δουλειά του δεν αποτυπώνεται στους αριθμούς. Γράφει μέτρια νούμερα σε ανακτήσεις μπάλας και αμυντικές μονομαχίες γιατί πολύ απλά ο Σέρβος είναι αυτός που θα οδηγήσει τον αντίπαλο σε βεβιασμένη απόφαση και τα παραπάνω θα τα χρεωθούν οι συμπαίκτες του. Μια καλή πίεση του Μαξίμοβιτς θα οδηγήσει τον αντίπαλο αμυντικό σε γρήγορη λανθασμένη απόφαση και το κλέψιμο μπάλας θα το χρεωθεί ο Χ Τσιριβέγια - Τζούρισιτς...

Στον Παναθηναϊκό όμως, το καλό στοιχείο του Μαξίμοβιτς περνούσε ανεκμετάλλευτο. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια ούτε πέρσι έκανε οργανωμένο press ψηλά, ούτε φέτος. Φυσικά και έχει αλλάξει η αμυντική προσέγγιση φέτος, είναι πιο οργανωμένη. Όπως γράψαμε στην περίοδο των φιλικών πριν λόγο καιρό, ο Παναθηναϊκός του Βιτόρια φέτος αμύνεται σε medium block με πίεση ψηλά στις πίσω πάσες των αντιπάλων και στα ελεύθερα.

Επίσης, με την μεσοεπιθετική γραμμή να απαρτίζεται από τους Τζούρισιτς, Τετέ, Πελίστρι, Μπακασέτα, Ιωαννίδη, πως θα μπορούσε να είναι αποδοτική σε press ψηλά η ομάδα του Παναθηναϊκού ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα και η δουλειά του Μαξίμοβιτς;

Ικανότητα με μπάλα

Εδώ είναι και το μεγάλο του πρόβλημα. Ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και χρειάζεται σε πολλά ματς να διασπάσει κλειστές άμυνες, ο Μαξίμοβιτς ομολογουμένως δεν μπορεί να προσφέρει παρά ελάχιστα.

Ακόμα και σε παιχνίδια που ο αντίπαλος καταφέρνει να πιέσει σωστά και ψηλά, υπάρχει πρόβλημα όταν ο ένας από τους δύο σου αμυντικούς χαφ δεν μπορούν να βοηθήσουν στο κομμάτι της ανάπτυξης.

Έρχεται σε λίγες επαφές με την μπάλα και δεν μπορεί να γίνει παραγωγικός, δεν πασάρει δημιουργικά και επιθετικά. Οι κινήσεις του είναι περισσότερο εκτός μπάλας και δεν είναι τυχαίος ο αριθμός των επαφών που καταγράφει σε κάθε σεζόν, γύρω στις 35. Συνολικά λοιπόν, βλέπουμε έναν αθλητή που στο κομμάτι της μεταφοράς της μπάλας έχει σοβαρές αδυναμίες τόσο στην πίεση του αντιπάλου, όσο και στην βοήθεια της διάσπασης άμυνων σε χαμηλά μέτρα.

Στα καλά του επιθετικά στοιχεία, σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε αναφορά στην διάθεσή του να πατήσει την αντίπαλη περιοχή και φυσικά να ακολουθήσει φάσεις μέχρι το τέλος.

Τα τρίγωνα του Βιτόρια

Η επιθετική φιλοσοφία του Ρουί Βιτόρια, βασίζεται σε κάποιες γενικές κατευθύνσεις με τους παίκτες του να έχουν αρκετή ελευθερία κίνησης και απόφασης. Κύριο χαρακτηριστικό, είναι η επιθυμία του Πορτογάλου coach για επιθέσεις από τα άκρα με την χρησιμοποίηση τριών ποδοσφαιριστών σε κάθε πλευρά. Στο αριστερό τρίγωνο, η παρουσία του Μαξίμοβιτς δεν ενδείκνυται για τέτοιου είδους παιχνίδι που απαιτεί ταυτόχρονα και passer και runner παίκτες, για τους λόγους που είδαμε παραπάνω.

Ο Παναθηναϊκός παίρνει την σωστή απόφαση να δώσει έναν χρήσιμο ποδοσφαιριστή, που όμως τα καλά του στοιχεία ήταν λίγο μακριά από τις προτιμήσεις του προπονητή του. Η θέση “8” είναι ιδιαίτερα σημαντική, ο οργανισμός των πρασίνων έχει την δυνατότητα πλέον να φέρει έναν ποδοσφαιριστή που ταιριάζει καλύτερα στο τακτικό πλάνο του προπονητή και να φανεί ακόμα πιο

χρήσιμος τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Φυσικά, κανείς δεν θα ξεχάσει την κομβική του παρουσία στα ματς με την Λανς πέρυσι, όπως και τον εξαιρετικό του χαρακτήρα.

Όλη η ανάλυση της υπόθεσης Μαξίμοβιτς στο παρακάτω video: