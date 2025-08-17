Ο Δουβίκας με δύο γκολ έδωσε στην Κόμο την πρόκριση

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα, που σκόραρε δύο φορές μέσα σε ένα λεπτό, η Κόμο επικράτησε εντός έδρας με 3-1 της Σουντιρόλ και προκρίθηκε στον 2ο γύρου του Κυπέλλου Ιταλίας.

Η Σουντιρόλ άνοιξε το σκορ μόλις στο 13ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κασιράγκι, αιφνιδιάζοντας τους γηπεδούχους. Η απάντηση, όμως, της Κόμο ήρθε με εντυπωσιακό τρόπο, μέσα σε ένα τρίλεπτο φωτιά. Ο Τάσος Δουβίκας ισοφάρισε στο 39’ και στο 40’ έκανε το 2-1.

Η απόλυτη ανατροπή ολοκληρώθηκε πριν καν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, καθώς στο 42’ ο Ντα Κούνια βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Η Σουντιρόλ δεν κατάφερε να επιστρέψει στο ματς και η αποβολή του Φιλίπε Μπορντόν στο 88ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα έκανε ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση για τους φιλοξενούμενους.

Η Κόμο, με ώριμη εμφάνιση και σωστή διαχείριση του προβαδίσματος, πήρε δίκαια την πρόκριση και συνεχίζει στο Κύπελλο Ιταλίας, με τον Έλληνα επιθετικό να δείχνει πως φέτος μπορεί να κάνει τη διαφορά.