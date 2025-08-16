ΑΕΛ: Μπλόκο της Αστυνομίας στη μετακίνηση φιλάθλων στην Καλαμάτα

Χωρίς τους φιλάθλους της η ΑΕΛ στο παιχνίδι Κυπέλλου με τη «μαύρη θύελλα»

Η Αστυνομία δεν έκανε δεκτό το αίτημα για 150 εισιτήρια και απαγόρευσε τη μετακίνηση οπαδών, οργανωμένη ή μεμονωμένη.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Έπειτα από σύσκεψη μεταξύ των ΠΑΕ ΑΕΛ, ΠΑΕ Καλαμάτας και της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίστηκε η απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης φιλάθλων της ΠΑΕ ΑΕΛ στην Καλαμάτα για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας (Τρίτη 19/8, 17:00).

Σύμφωνα με την ενημέρωση των «βυσσινί»… «Η ΠΑΕ ΑΕΛ είχε αιτηθεί από την ΠΑΕ Καλαμάτας την παραχώρηση 150 εισιτηρίων για την κάλυψη των αναγκών των φιλάθλων της, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από την αντίπαλη ομάδα.

Ωστόσο, η Ελληνική Αστυνομία, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας και με στόχο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, δεν έδωσε τη σχετική έγκριση, απαγορεύοντας κάθε μορφή μετακίνησης φιλάθλων της ομάδας μας – είτε οργανωμένη είτε μεμονωμένη»

.