Ιταλία: Συνεχίζεται το Κύπελλο με τη συμμετοχή 12 ομάδων της Serie A

Με τις αναμετρήσεις για τη φάση των «64» συνεχίζεται το διάστημα 15-18 Αυγούστου το Κύπελλο Ιταλίας.

Η διοργάνωση έκανε... ποδαρικό στη σεζόν 2025-26 το Σαββατοκύριακο 9-10 Αυγούστου, όταν διεξήχθησαν οι αναμετρήσεις για τον προκριματικό γύρο, και τώρα οι 32 ομάδες που μετέχουν σε αυτή τη φάση θα επιδιώξουν να πάρουν το «εισιτήριο» για τη συνέχεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από αυτόν τον γύρο «μπαίνουν» στο Coppa Italia οι 12 ομάδες του περυσινού πρωταθλήματος που δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οι υπόλοιπες οκτώ ομάδες της μεγάλης κατηγορίας θα εισέλθουν στο Κύπελλο από τη φάση των «16», οι αναμετρήσεις της οποίας είναι προγραμματισμένες για το διάστημα 2-18 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα της φάσης των «64» στο Κύπελλο Ιταλίας έχει ως εξής:

Έμπολι-Ρετζιάνα 15/8 Σασουόλο-Καταντζάρο 15/8 Λέτσε-Γιούβε Στάμπια 15/8 Τζένοα-Βιτσέντζα 15/8 Βενέτσια-Μάντοβα 16/8 Κόμο-Σουντιρόλ 16/8 Κάλιαρι-Βίρτους Εντέλα 16/8 Κρεμονέζε-Παλέρμο 16/8 Μόντσα-Φροζινόνε 17/8 Πάρμα-Πεσκάρα 17/8 Τσεζένα-Πίζα 17/8 Μίλαν-Μπάρι 17/8 Βερόνα-Αουντάτσε Τσερινιόλα 18/8 Σπέτσια-Σαμπντόρια 18/8 Ουντινέζε-Καραρέζε 18/8 Τορίνο-Μόντενα 18/8