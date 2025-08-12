Η Ριέκα έκανε την ανατροπή, κέρδισε μέσα στο Δουβλίνο (1-3) με σκόρερ τον Ντάντας και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League, περιμένοντας.... τον ΠΑΟΚ.

Οι Κροάτες ταξίδεψαν με την... πλάτη στον τοίχο στο Δουβλίνο, καθώς παρότι ανώτεροι, ηττήθηκαν εντός έδρας (1-2) από τη Σέλμπουρν.

Μπορεί οι Ιρλανδοί να γέμισαν το γήπεδο, παρόλα αυτά ο Ντάντας και η παρέα του δεν είχαν πει την τελευταία τους... λέξη.

O Φρουκ στο 33΄άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους από ασίστ του Ντάντας, ενώ στο 73΄ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ άλλαξε «ρόλο» και σκόραρε για το 0-2.

Η Σέλμπουρν μείωσε στο 86΄από την άσπρη βούλα με τον Οντουμπέκο, αλλά ο Όρετς στο 90+1 έκανε το 1-3, με το οποίο οι πρωταθλητές Κροατίας πήραν την πρόκριση στα Play Off του Europa League.

Έτσι, ο Δικέφαλος έμαθε το «μονοπάτι» του, είτε σε περίπτωση πρόκρισης είτε σε περίπτωση αποκλεισμού την Πέμπτη στην Αυστρία απέναντι στην Βόλφσμπεργκερ.

Αν ο ΠΑΟΚ «αποδράσει» από το Κλάγκενφουρτ θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται εκτός έδρας, ενώ σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος θα τεθεί αντιμέτωπος με την Ομόνοια με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Τούμπα.