Άρης Λεμεσού: Ενίσχυση από… Ρέιντζερς πριν από τα παιχνίδια με την ΑΕΚ

Νεαρό εξτρέμ από τη Ρέιντζερς αποκτά ο Άρης Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα συμφώνησε σε όλα με τους Σκωτσέζους για τον δανεισμό του Ρος ΜακΚόσλαντ για έναν χρόνο, με το ντιλ να έχει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Ο 22χρονος Βορειοϊρλανδός εξτρέμ προέρχεται από τις ακαδημίες της Ρέιντζερς, αλλά δεν βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας.

Η κυπριακή ομάδα έχει κληρωθεί με την ΑΕΚ στον γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League, με το πρώτο ματς να γίνεται την Πέμπτη 7/8 στη Λεμεσό και τη ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στην OPAP Arena.

We can today confirm attacker Ross McCausland has joined Aris Limassol on-loan until the end of the season. The deal also contains a conditional obligation to buy.



He heads to Aris with the best wishes of everyone at the Rangers. pic.twitter.com/fewQChcOGO