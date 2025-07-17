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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Μισή ντουζίνα προσφυγές στη Λαμία

Ποδόσφαιρο
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Φουλ των προσφυγών στη Λαμία, με τον Λεωνίδα Βόκολο και πέντε παίκτες να κινούνται νομικά για να λάβουν τα οφειλόμενά τους. Τρεις προσφυγές κατά του ΠΑΣ Γιάννινα...

Αναλυτικά οι υποθέσεις που θα εξετάσει η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ τη Δευτέρα (21/7):

1. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΟΚΟΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964.

2. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ κατά ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ.

3. ΠΟΔ/ΣΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ κατά ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018.

4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964.

5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΤΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964.

6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964.

7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964.

8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΤΑΚΙΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964.

9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.

10. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗ ΚΑΛΕΜΙ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.

11. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ JEAN BAPTISTE PHILIPPE DESIRE κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966. 

Μισή ντουζίνα προσφυγές στη Λαμία