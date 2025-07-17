Μισή ντουζίνα προσφυγές στη Λαμία

Αναλυτικά οι υποθέσεις που θα εξετάσει η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ τη Δευτέρα (21/7):
1. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΟΚΟΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964.
2. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ κατά ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ.
3. ΠΟΔ/ΣΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ κατά ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018.
4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964.
5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΤΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964.
6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964.
7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964.
8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΤΑΚΙΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964.
9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.
10. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗ ΚΑΛΕΜΙ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.
11. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ JEAN BAPTISTE PHILIPPE DESIRE κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.