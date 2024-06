ΜΜΕ Ιταλίας: «Ο Μάρκος Αντόνιο φεύγει από την Λάτσιο»

Σύμφωνα πάντα με τον Ρούντο Γκαλέτι η ομάδα που δείχνει να ενδιαφέρεται για τον Βραζιλιάνο χαφ είναι η Φλαμένγκο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Η Λάτσιο δεν θεωρεί τον Μάρκος Αντόνιο μέρος των σχεδίων της και αυτό δεν αλλάζει. Μετά την εμπειρία του στον ΠΑΟΚ ως δανεικός, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής θα αποχωρήσει από το ιταλικό κλαμπ το καλοκαίρι.

Η Φλαμένγκο είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον κεντρικό μέσο»

🚨❌ #Lazio don't consider Marcos #Antonio part of their plans, no changes.



↩️ After his experience on loan at PAOK, the 🇧🇷 player will leave the 🇮🇹 club in the summer.



👀 #Flamengo are among the teams interested in the CM. 🐓⚽ #Transfers @Lemos_Santos pic.twitter.com/7P98EXWaqo