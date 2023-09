Σέντρα μέσα στο «Χάος»

Το πρωτάθλημα της Super League 2 αρχίζει σήμερα στην... ώρα του, αλλά με πολλά προβλήματα.

Το πρωτάθλημα της Super League 2 ξεκινά σήμερα το ταξίδι του και αυτό αποτελεί μόνο του μια είδηση. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η σέντρα στη δεύτερη τη τάξει επαγγελματική κατηγορία γίνεται στην ώρα της και όχι με δύο μήνες καθυστέρηση.

Η μικρή αυτή νίκη εντάσσεται στην προσπάθεια να ανακτήσει το πρωτάθλημα την αξιοπιστία του, που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη, καθώς τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο ντοκιμαντέρ «Χάος», που δημιούργησε ο ΠΣΑΠΠ, δεν έχουν λυθεί.

Έναρξη χωρίς… έσοδα

Οι ΠΑΕ της Super League 2 αποφάσισαν το καλοκαίρι να επιμείνουν στην έναρξη του πρωταθλήματος στην ημερομηνία που ορίστηκε εξ αρχής, στις 23-24 Σεπτεμβρίου, ακόμα κι αν δεν υπάρχει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Και ακόμα τέτοιο δεν υπάρχει, καθώς πρόσφατα έγινε μια επαναπροσέγγιση με την ΕΡΤ, αλλά ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία. Παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συμβόλαιο θα είναι μικρότερο σε σχέση με πέρυσι, μιας και οι ομάδες είναι λιγότερες, 25 αντί 30.

Χορηγός στο πρωτάθλημα δεν υπάρχει ακόμα, καθώς ολοκληρώθηκε η περσινή συμφωνία με στοιχηματική εταιρεία. Η διοίκηση της διοργανώτριας είναι σε επαφές για νέα χορηγία, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα.

Ουσιαστικά, το πρωτάθλημα ξεκινά, χωρίς να υπάρχουν εγγυημένα έσοδα για τις ΠΑΕ, ενώ ερωτηματικό αποτελεί το ποσό που θα λάβουν φέτος από τη φορολογία του στοιχήματος, μιας και πέρυσι πήραν λιγότερα χρήματα από όσα προβλέπονταν από την ΚΥΑ και με μεγάλη καθυστέρηση.

Πάντως, η διοργανώτρια θα μεταδώσει διαδικτυακά δύο παιχνίδια της πρεμιέρας, σε μια δοκιμαστική προσπάθεια. Το Σάββατο μέσω του καναλιού Youtube θα μεταδοθεί το Καλλιθέα-Παναχαϊκή και την Κυριακή το Ιωνικός-Χανιά.

Παράλληλα, με απόφαση του ΔΣ θα βιντεοσκοπούνται όλοι οι αγώνες και θα ανεβαίνουν σε μια ειδική πλατφόρμα για λόγους αξιοπιστίας, αλλά αυτό είναι ανεξάρτητο από την μετάδοσή τους.

Οι… εκκρεμότητες

Η δράση αρχίζει αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες. Μια από αυτές τακτοποιήθηκε την τελευταία στιγμή, με τον Αλμωπό Αριδαίας να δικαιώνεται στην Εφέσεων και να αντιστρέφει την απόφαση για την αποβολή του από το πρωτάθλημα, επειδή δεν είχε καταθέσει εγγυητική επιστολή και δεν είχε λάβει το πιστοποιητικό συμμετοχής από την ΕΕΑ. Πλέον καλείται να καταθέσει άμεσα την εγγυητική επιστολή και τις επόμενες μέρες να στελεχώσει το ρόστερ της για να μπορέσει να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα, καθώς τα δύο πρώτα του παιχνίδια έχουν αναβληθεί. Η διοργανώτρια θα ασχοληθεί με το θέμα στο ΔΣ της Τρίτης (26/9).

Φωτιά που σβήστηκε αμέσως προκλήθηκε μια μέρα πριν από την έναρξη της σεζόν, καθώς η ΕΕΑ δεν χορήγησε πιστοποιητικό στον νεοφώτιστο Καμπανιακό, επειδή δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή και μετοχικό κεφάλαιο. Η ομάδα της Χαλάστρας υποστήριξε πως υπήρξε καθυστέρηση παράδοσης των εγγράφων και πως δεν τίθεται θέμα μη συμμετοχής της στο πρωτάθλημα.

Η πιο σοβαρή υπόθεση από όλες είναι αυτή του Ηρακλή, ο οποίος περιμένει την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου για το αίτημα αναψηλάφησης της υπόθεσης του Μπόγκνταν Μάρα. Ο παίκτης που αγωνίστηκε το 2010 στον Γηραιό δικαιώθηκε στην προσφυγή του για τα δεδουλευμένα του, με τη νυν διοίκηση να υποστηρίζει ότι δεν έχει σχέση με το παλιό ΑΦΜ. Αν απορριφθεί το αίτημα του Ηρακλή, τότε θα του επιβληθούν ποινές αφαίρεσης βαθμών και θα αποβληθεί από το πρωτάθλημα, μιας και δεν υπάρχει πρόθεση να πληρώσει την οφειλή στον Μάρα.

Ηδη μια ομάδα έχει ήδη αποβληθεί από το πρωτάθλημα, λίγο πριν τη διεξαγωγή της κλήρωσης του πρωταθλήματος, ο ΟΦ Ιεράπετρας, ο οποίος δήλωσε αδυναμία συμμετοχής.

Το σκάνδαλο των στημένων

Ως το πιο διεφθαρμένο πρωτάθλημα στην Ευρώπη διαφημίζεται η Super League 2, καθώς δεκάδες φάκελοι από τη Sportradar αφορούν αγώνες της τα τελευταία χρόνια. Η FIFA προσπαθεί να διερευνήσει ένα διεθνές σκάνδαλο που έχει και άρωμα Ελλάδας, με τη Super League 2 να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το καλοκαίρι έγιναν έρευνες σε ΠΑΕ και παράγοντες, αλλά ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, καθώς δεν έχουν ασκηθεί διώξεις σε πρόσωπα. Η διοργανώτρια ζητά από τις αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης για να επέλθει η κάθαρση στην κατηγορία, ωστόσο εξελίξεις αναμένονται το επόμενο διάστημα κι ενώ το πρωτάθλημα θα βρίσκεται σε φουλ δράση…

Οι προσφυγές που συνεχίζονται

Η έναρξη της αγωνιστικής δράσης, φέρνει και την έναρξη των ποινών από τα δικαιοδοτικά όργανα. Αρκετές προσφυγές έχουν εκδικαστεί και ποδοσφαιριστές περιμένουν να λάβουν τα χρήματά τους, αλλιώς θα ενεργοποιηθούν οι ποινές για αφαίρεση βαθμών. Μετά την 1η αγωνιστική, θα διαπιστώσει η Λίγκα ποιες ομάδες δεν έχουν φανεί συνεπείς και θα εφαρμόσει τις αποφάσεις που έχει στα χέρια της.

Η νέα συνθήκη για τις ομάδες Β και το -10 του Ολυμπιακού Β

Στον τρίτο χρόνο ύπαρξής τους μπαίνουν οι ομάδες Β στη Super League 2 και τα δεδομένα αλλάζουν. Όπως προβλέπεται στον σχετικό κανονικό της ΕΠΟ, άρθρο 2, παρ. 6, από φέτος δύνανται να υποβιβαστούν. Και το σενάριο αυτό δεν μοιάζει απίθανο, καθώς ο Ολυμπιακός Β θα ξεκινήσει τη σεζόν με ποινή -10, επειδή πέρυσι αποχώρησε από δύο αναμετρήσεις πριν ολοκληρωθούν. Οπότε έχει να καλύψει αρκετό έδαφος για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Νέος τρόπος διεξαγωγής

Φέτος το πρωτάθλημα απαρτίζεται με 25 ομάδες, οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο ομίλους, τον Α’ όμιλο με 13 ομάδες και τον Β’ όμιλο με 12 ομάδες. Μετά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, θα υποβιβαστούν απευθείας οι ομάδες που θα καταλάβουν την 12η και 13η στον Α’ όμιλο και η 12η του Β’ ομίλου.

Ακολούθως θα διεξαχθούν οι αγώνες κατάταξης (play off και play out) για την πρώτη θέση του ομίλου και την άνοδο στη Super League 1, και για τον υποβιβασμό τριών ακόμα ομάδων, αυτών που θα καταλάβουν τις θέσεις 9 έως 11.

Στα play off θα συμμετέχουν οι πέντε πρώτες στη βαθμολογία της πρώτης φάσης, και θα αγωνιστούν δυο φορές με τις υπόλοιπες, εντός και εκτός έδρας. Θα περιλαμβάνουν 10 αγωνιστικές και 8 αγώνες για κάθε ομάδα. Στα play off οι ομάδες θα εισέρχονται με το ήμισυ των βαθμών που είχαν κερδίσει στην πρώτη φάση.

Στα play out θα συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 6η έως 11η στην κανονική περίοδο. Όπως και στα play off, οι ομάδες θα ξεκινούν με το ήμισυ των βαθμών που συγκέντρωσαν στην πρώτη φάση και θα αγωνιστούν με τις υπόλοιπες σε διπλούς αγώνες εντός και εκτός έδρας (10 αγωνιστικές, 10 αγώνες για κάθε ομάδα). Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις τρεις τελευταίες θέσεις στα play out, θα υποβιβαστούν στη Γ’ Εθνική.

Θα προβιβαστούν στη Super League 1 δύο ομάδες, οι νικήτριες των play off κάθε ομίλου και θα υποβιβαστούν στη Γ’ Εθνική 9 συνολικά ομάδες, έτσι ώστε την αγωνιστική περίοδο 2024-25 το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με τη συμμετοχή 20 ομάδων.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Α ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 23/9

16:00 Μακεδονικός – ΠΟΤ Ηρακλής

Κυριακή 24/9

16:00 ΑΕΛ – Καμπανιακός

16:00 Κοζάνη – Αιολικός

16:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – ΑΕΚ Β

Δευτέρα 25/9

16:00 ΠΑΟΚ Β – Απόλλων Πόντου

Νίκη Βόλου-Αλμωπός αναβλ.

Ρεπό: Λεβαδειακός

Β ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 23/9

15:15 Ολυμπιακός Β – Ηλιούπολη

16:00 Athens Καλλιθέα – Παναχαϊκή Youtube SL2

Κυριακή 24/9

13:00 Γιούχτας – Διαγόρας

16:00 Παναθηναϊκός Β – Καλαμάτα

16:00 Τηλυκράτης – Αιγάλεω

20:00 Ιωνικός – Χανιά Youtube SL2