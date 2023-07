Επίσημο: Συμπαίκτης του Κριστιάνο στην Αλ Νασρ ο Μπροζοβιτς!

Συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πλέον ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς. Η Αλ Νασρ με ανακοίνωσή της επισημοποίησε την απόκτηση του Κροάτη αμυντικού μέσου από την Ίντερ, με το ποσό της μεταγραφής να φτάνει τα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά του, ο 30χρονος χαφ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2026 με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, ενώ οι ετήσιες απολαβές του αναμένεται να φτάνουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ μαζί με μπόνους.

