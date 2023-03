«Νοσοκομείο» η Μπαρτσελόνα: Νοκ-άουτ και ο Ντε Γιονγκ!

«Νοσοκομείο» θυμίζει η Μπαρτσελόνα που βλέπει τα προβλήματα τραυματισμών να αυξάνονται όσο περνάει ο καιρός.

Στα ήδη γνωστά προβλήματα των Πέδρι και Ντεμπελέ, οι οποίοι απουσιάζουν πάνω από έναν μήνα, προστέθηκαν αυτές τις ημέρες οι Κρίστενσεν, Αραούχο, ενώ το νέο πρόβλημα ακούει στο όνομα Φρένκι Ντε Γιονγκ.

Οι εξετάσεις που έκανε ο Ολλανδός χαφ επιβεβαίωσαν ότι έχει μυϊκό πρόβλημα στο ισχίο του δεξιού του ποδιού, ωστόσο οι Καταλανοί δεν έδωσαν τον ακριβή χρόνο της απουσίας του από τα γήπεδα, καθώς η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί σύντομα.

MEDICAL NEWS | Tests carried out today have shown that Frenkie de Jong has a right hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/Uv7ybu32PW