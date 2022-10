Τα κορυφαία «κανόνια» της Ευρώπης: Χάαλαντ, Λεβαντόφσκι, Νεϊμάρ και… Τσόλακ!

Ασταμάτητος δείχνει ο Μίρκο Αντόνιο Τσόλακ, ο οποίος από τις αρχές Οκτωβρίου έχει ήδη διψήφιο αριθμό γκολ με την φανέλα της Ρέιντζερς (8 στο πρωτάθλημα και 3 στην Ευρώπη). Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ σκόραρε δύο φορές στο 0-4 επί της Χαρτς και βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ με 8 τέρματα μετά από ισάριθμες αγωνιστικές, πραγματοποιώντας το καλύτερο ξεκίνημα για επιθετικό των διαμαρτυρόμενων στον 21ο αιώνα.

Για να βρει κανείς ανάλογη επίδοση πρέπει να γυρίσει στο 1999, όταν ο Ολλανδός Μίκαελ Μολς είχε ξεκινήσει κι αυτός την σεζόν με 8 τέρματα σε ισάριθμα παιχνίδια.

Ο Κροάτης φορ με αυτά τα 8 γκολ βρίσκεται πολύ ψηλά στην λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής 8 γκολ έχουν πετύχει στα πρωταθλήματα τους και οι Λεβαντόφσκι, Νεϊμάρ, Κόντι Γκακπό (Αϊντχόφεν), όλοι τους όμως βλέπουν την πλάτη του ασύγκριτου Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έχει ήδη 11 τέρματα με την φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι.

⭐️ Antonio Colak’s contribution for @RangersFC today

31 touches (63 mins played), 4 in opposition box

2 shots, 2 goals



Most goals (8) in first 8 Scot Prem apps for Rangers since Michael Mols (also 8 in 1999) pic.twitter.com/O67uSAs1Wo