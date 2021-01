Βόμβα μεγατόνων στην Α1 Γυναικών: Στον Παναθηναϊκό η Λεουτσένκα!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την κορυφαία μεταγραφή ξένης παίκτριας στο ελληνικό γυναικείο μπάσκετ την τελευταία δεκαετία, με την απόκτηση της Λευκορωσίδας Γέλενα Λεουτσένκα.

Υπέρβαση και μπαμ μεγατόνων στην Α1 Γυναικών! Με τις ομάδες να έχουν στραμμένο το βλέμμα στην επανέναρξη της σεζόν, που είναι προ των πυλών, ο Παναθηναϊκός αλλάζει τις ισορροπίες με μια μεταγραφή που προκαλεί αίσθηση!

Το «τριφύλλι» έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Γιέλενα Λεουτσένκα, που έχει τεράστια καριέρα στην πλάτη της, έχοντας αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης, καθώς και στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη στο γυναικείο μπάσκετ, το WNBA. Μια μεταγραφή που αλλάζει επίπεδο τους «πράσινους» και τους καθιστά άμεσα ανταγωνιστικούς στη «μάχη» του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» κεφαλαιοποίησαν δύο πράγματα: την πολύ καλή σχέση της Ελένης Καπογιάννη με την Λευκορωσίδα αθλήτρια, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς αναζητούσε ένα περιβάλλον στο οποίο θα υπήρχε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της για να αγωνιστεί, καθώς δεν μπορούσε -οικονομικά- να αγγίξει το κασέ της και με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός την έπεισε να πει το μεγάλο «ναι».

Επιπλέον, σε ανύποπτο χρονικό σημείο, οι «πράσινοι» είχαν φέρει την Λεουτσένκα στην Αθήνα, για να κάνει την αποκατάστασή της σε ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, με δικά του έξοδα. Επί της ουσίας «έχτισε» βήμα-βήμα τη σχέση του με την εντυπωσιακή σέντερ και έκανε την υπέρβασή του, ώστε να την υπογράψει ως το τέλος της σεζόν.

Η Λεουτσένκα δεν είναι μια τυχαία αθλήτρια στο χώρο του γυναικείου μπάσκετ. Οι περγαμηνές και το background της «μιλούν» από μόνα τους. Πρόκειται άλλωστε για μια αθλήτρια που αγωνιζόταν για χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο, έχοντας μια πορεία αξιοζήλευτη στα παρκέ, ούσα μία από τις πιο σημαντικές Ευρωπαίες που έκαναν το... άλμα στο WNBA.

Καριέρα στο υψηλότερο επίπεδο

Παρά το γεγονός πως βρίσκεται στο 37ο έτος της ηλικίας της (γεννημένη στις 30 Απριλίου του 1983) η Λευκορωσίδα αθλήτρια (1,98μ ύψος) έχει αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης (Εκατερίνινμπουργκ, Γαλατασαράι, Gorzów και Κόζιτσε), ενώ έχει χαράξει και την δική της πορεία στο πρωτάθλημα του WNBA, έχοντας αγωνιστεί σε τρεις διαφορετικές ομάδες (Σάρλοτ Στινγκ το 2006, Ουάσιγκτον Μιστίκς το 2007 και Ατλάντα Ντριμ το 2010 και το 2012). Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια της καριέρας της την βρήκαν στην Κίνα, εκεί όπου έδειξε πως παραμένει αθλήτρια υψηλού επιπέδου, κάνοντας τη διαφορά, έχοντας σταθερά double double μέσους όρους σε πόντους και ριμπάουντ.

Μια καριέρα που σπάνια μπορεί να συναντήσεις σε παίκτρια που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η Λεουσένκα έχει εκπροσωπήσει και την εθνική ομάδα της Λευκορωσίας, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket του 2007 στην Ιταλία, ενώ εκπροσώπησε την χώρα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο, αλλά και το 2016 στο Ρίο.

Η πολύπειρη σέντερ βρίσκεται στα 37 της, όμως η ποιότητά της μπορεί να κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα και να δώσει άλλο αέρα και διαφορετική δυναμική στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο οποίος πλέον αλλάζει τις ισορροπίες με την προσθήκη της σπουδαίας Λευκορωσίδας παίκτριας.

Συν τοις άλλοις, η ομάδα της Ελένης Καπογιάννη έχει κάνει ήδη το 1-0 απέναντι στον Ολυμπιακό, με τη νίκη στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» και με την πανύψηλη Λευκορωσίδα αθλήτρια ανεβάζει ακόμα περισσότερο το επίπεδο του ρόστερ, αλλά και τον πήχη για την φετινή προσπάθεια στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Η καριέρα της Λεουτσένκα με αριθμούς

Ευρώπη

Estudiantes (2006-07): 9,7 πόντοι, 7,5 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 37,3% στα δίποντα.Vilnius (2006-07): 5,3 πόντοι, 4,6 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ.

UNMC (2007-08): 6,1 πόντοι, 5,6 ριμπάουντ, 53,1% στα δίποντα.

UNMC (2008-09): 7,8 πόντοι, 5,9 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ, 1,3 κλεψίματα, 55,8% στα δίποντα.

Galatasaray (2009-10): 9,1 πόντοι, 7,1 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 1,2 κλεψίματα, 48,3% στα δίποντα.

Gorzow (2010-11): 13,1 πόντοι, 8,8 ριμπάουντ, 52,9% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα.

UNMC (2011-12): 8,5 πόντοι, 5,7 ριμπάουντ, 51,4% στα τρίποντα

Istanbul (2012-13): 6,7 πόντοι, 6,5 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 53,1% στα δίποντα

Kosice (2013-14): 13,9 πόντοι, 9,1 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ, 1,4 κλεψίματα 62,6% στα δίποντα.

Yakin (2014-15): 23,7 πόντοι, 19,1 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ, 1,9 κλεψίματα, 65,7% στα δίποντα.

Yakin (2015-16): 11,2 πόντοι, 9,8 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ, 1,2 κλεψίματα, 49,5% στα δίποντα.

Yakin (2016-17): 7,1 πόντοι, 6,8 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 44,7% στα δίποντα.

Κίνα

Liaoning (2013): 18,3 πόντοι, 10,3 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ, 69,8% στα δίποντα.

Jiangsu (2015): 21,3 πόντοι, 12,9 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ, 1,2 κλεψίματα, 56,2% στα δίποντα.

Guangdong (2016): 18,2 πόντοι, 12,6 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ, 1,2 κλεψίματα, 50,3% στα δίποντα

Sichuan (2018): 22,7 πόντοι, 15,9 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ, 1,5 κλέψιμο, 52,7% στα δίποντα

Sichuan (2019): 22 πόντοι, 16,8 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ, 49,7% στα δίποντα.

WNBA

Charlotte Sting: 3 πόντοι, 1,3 ριμπάουντ, 50% στα δίποντα, 4 αγώνες

Washington Mystics: 0,7 πόντοι, 0,5 ριμπάουντ, 6 αγώνες

Atlanta Dream (2010)::4,2 πόντοι, 2,6 ριμπάουντ, 47,6% στα δίποντα, 32 αγώνες

Atlanta Dream (2012): 3,1 πόντοι, 2,7 ριμπάουντ, 38,1% στα δίποντα, 19 αγώνες.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές διακρίσεις της καριέρας της:

-Πρωταθλήτρια Λιθουανίας (2007)

-Πρωταθλήτρια Ρωσίας (2009)

-Κυπελλούχος Ρωσίας (2009)

-Συμμετοχή στο τουρκικό All Star Game (2010)

-Κυπελλούχος Τουρκίας (2010)

-Φιναλίστ στο WNBA με την Atlanta Dream (2010)

-Συμμετοχή στο All Star Game Πολωνίας (2011)

-Συμμετοχη στο Euroleague All Star Game (2011)

-Πρωταθλήτρια Πολωνίας (2011)

-Πρωταθλήτρια Ρωσίας (2012)

-Πρωταθλήτρια EuroCup Women (2017)

-Πρωταθλήτρια Τουρκίας (2017)

-Πρωταθλήτρια Λιβάνου (2018)

-Νικήτρια League Cup Λιβάνου (2019)

«Σημαία» στη Λευκορωσία λόγω της δράσης της κατά της κυβέρνησης Λουκασένκο!

Η προσωπικότητά της όμως ξεπερνά τα στενά όρια του μπάσκετ, καθώς στη χώρα της αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα, στην «μάχη» για ελευθερία και ισότητα. Ήταν άλλωστε ένα από τα πρόσωπα που πρωτοστάτησαν στις διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Λουκασένκο.

Στην μεγάλη και αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο SDNA περιέγραψε με λεπτομέρειες την κατάσταση στην χώρα, ενώ οι περιγραφές της σοκάρουν σχετικά με την κατάσταση στις φυλακές, αλλά και τον τρόπο που της συμπεριφέρθηκε η κυβέρνηση.

Κίνηση-προάγγελος της επανέναρξης στη δράση

Η μεγάλη κίνηση του Παναθηναϊκού με την Λεουτσένκα είχε σημασία και για έναν ακόμα λόγο. Διότι στο «πράσινο» στρατόπεδο έχουν στραμμένο το βλέμμα τους και στην επανέναρξη της σεζόν στην Α1 Γυναικών, όσο και στα υπόλοιπα αθλήματα που βρίσκονται σε λοκ ντάουν τους τελευταίους μήνες.

Οι «πράσινοι» στην προσπάθειά τους για το πρωτάθλημα έκαναν το... τελικό χτύπημα με την Λευκορωσίδα αθλήτρια, την στιγμή που όλα δείχνουν ότι θα πρωταθλήματα θα επαναρχίσουν και πάλι στις 14 Φεβρουαρίου. Και υπό αυτό το πρίσμα η ομάδα της Ελένη Καπογιάννη πήρε τα... μέτρα και και ετοιμάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να πατήσει και πάλι παρκέ.