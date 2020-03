DIA-MA-NTI-DIS!

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης είναι πλέον ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος αποτελεί μέλος της καλύτερης δεκάδας της Euroleague για δύο διαφορετικές δεκαετίες (2000-2010 και 2010-2020)! Ο Αριστοτέλης Μπενόγλου υποκλίνεται στο μεγαλείο του πιο ολοκληρωμένου μπασκετμπολίστα όλων των εποχών στη χώρα μας...

Χειμώνας 2016, κάπου στην Αθήνα...

Το ερχόμενο καλοκαίρι διαμαντίδεται ο Αποσύρης. Ουπς! Σαρδάμ, πάμε ξανά...

Ο Σταματίδης διαμαντάει το μπάσκετ. Ξανά σαρδάμ, Εντάξει, ας το πούμε αλλιώς.

Ο Διαμαντής Δημητριάδης φανελάει την κρέμα... εεε... μεκράει τη λανέφα.

Με συγχωρείτε, αλλά όταν συγκινούμαι χάνω τα λόγια μου. Απλώς διάβασα σήμερα ότι ο Διαμαντίδης φχψωνζσηκρλπςπζνχξσδελφργπλμιαρκσδ...

Ότι ο Διαμαντίδης... @(&¨"%*!,/_^}"<...

Ότι ο Διαμαντίδης... ERROR 404 PAGE NOT FOUND...

Ότι ο Διαμαντίδης... this is Joke!

Ότι ο Διαμαντίδης... ζαβαρακατρανέμια ίλεως ίλεως λάμα λάμα νάμα νάμα νέμια...

Ότι ο Διαμαντίδης... στα... στα... στα... στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά και στον Χρισσό κριάρια!

Συγγνώμη, μάλλον ταράχτηκα λίγο. Ή έχει πάθει κάτι το πληκτρολόγιο και γράφει άλλα αντ' άλλων. Πάμε πάλι.

Ο Διαμαντίδης σταματάει το... το... το... τον Άκερ και ο Παναθηναϊκός κατακτάει τον τίτλο!

Μάλλον φταίει το autocorrect, ποιος ξέρει. Θα προσπαθήσω μία τελευταία φορά μπας και καταφέρω επιτέλους να το γράφω! Λοιπόν...

Ο Διαμαντίδης σταματάει (καλά το πάω τώρα)... σταματάει... σταματάει για τρεις στον αιφνιδιασμό και είναι εύστοχος!

Εντάξει, το πήρα απόφαση. Δεν φταίει ούτε το πληκτρολόγιο, ούτε το autocorrect. Απλώς, δεν γίνεται να πιστέψω ότι ο Δια... ότι ο Δια... ότι ο ΔΙΑ-ΜΑ-ΝΤΙ-ΔΗΣ ΟΕ-ΟΕ-ΟΕ, ΟΕ-ΟΕ-ΟΕ, ΟΕ-ΟΕ,ΟΕ!

Καλά, μάλλον θα διάβασα λάθος. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια ότι... αυτό. Τέλος πάντων. Δυστυχώς, Δεν μπορώ να το γράψω. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορώ ούτε και να το δω όταν θα συμβεί.

Και συνέβη...

31 Μαΐου 2016, Μαρούσι.

Ο Ολυμπιακός κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδας, κερδίζοντας 82-81 τον Παναθηναϊκό με buzzer beater του Βασίλη Σπανούλη στο τελευταίο δευτερόλεπτο της παράτασης. «A night to remember» για τους «ερυθρόλευκους», αλλά παράλληλα και ο τελευταίος τίτλος για τους Πειραιώτες μέχρι σήμερα. Το ΟΑΚΑ «παγώνει» από το τρίποντο-μαχαιριά του «V-Span». Όχι όμως για πολύ. Η θερμοκρασία μεταβάλλεται σε κλάσματα δευτερολέπτου και ακολουθεί το πιο ζεστό χειροκρότημα από 20.000 φίλους του Τριφυλλιού. Καμία έκπληξη... where amazing happen: στο γήπεδο που για 12 χρόνια μεγαλούργησε ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας της μετά Γκάλη εποχής, κάτι που έχει αποδειχθεί και με αριθμούς. Τελικά, ήμουν και εγώ παρών στο τελευταίο «αντίο» του Δημήτρη Διαμαντίδη.

31 Μαρτίου, έτος 3 μ.Δ. (μετά Διαμαντίδη)...

Και όχι, η επίσημη σελίδα της Euroleague δεν κάνει λάθη, ούτε σαρδάμ σε τόσο σοβαρά θέματα. Ο «3D» (από το 3 Dimensions) είναι πλέον και... «2D» (2 Decades). Μόνο εσύ, Μητσάρα, μόνο εσύ, Αρχηγέ!

Στο άκουσμα της είδησης ένα πλατύ χαμόγελο σχηματίστηκε σε πολλά «πράσινα» χείλη, σε εποχές αθλητικά «νεκρές». Το «Μένουμε Σπίτι» θα τηρηθεί και απόψε (όπως κάθε βράδυ εδώ και περίπου 3 εβδομάδες). Πώς; Μα φυσικά με βίντεο στο Youtube από τα αμέτρητα κατορθώματα του Δημήτρη Διαμαντίδη εντός παρκέ. Τότε που επέβαλλε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στην άμυνα, ενώ παράλληλα «μόλυνε» ασταμάτητα τα διχτάκια των αντιπάλων στην επίθεση...