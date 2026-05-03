Η Μονακό κέρδισε εκτός έδρας την Στρασμπούργκ (114-118) στην παράταση, πανηγύρισε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο γαλλικό πρωτάθλημα, και περιμένει τον Ολυμπιακό (05/05, 20:45) για το Game3 των playoffs της Euroleague.

Η Μονακό πήρε το πρώτο της προβάδισμα (10-17) στα μέσα της πρώτης περιόδου, με την Στρασμπούργκ ωστόσο να απαντά άμεσα και να περνά μπροστά με 21-19. Το δεκάλεπτο βρήκε τις ομάδες ισόπαλες (23-23). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι αύξησαν την πίεσή τους και πήραν αέρα +12 (34-46), οι γηπεδούχοι απάντησαν ξανά μειώνοντας σε 41-46, και στο ημίχρονο οι Μονεγάσκοι πήγαν προηγούμενοι με 45-53.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Στρασμπούργκ σταδιακά μείωνε την διαφορά και ισοφάρισε σε 69-69, όμως η Μονακό με επιμέρους 7-5, πήρε προβάδισμα με 74-76 στο τέλος της περιόδου. Οι φιλοξενούμενοι ήλεγχαν τον ρυθμό και στο μεγαλύτερο διάστημα του τρίτου δεκαλέπτου, ξεφεύγοντας ξανά στους 7 (78-85), όμως η Στρασμπούργκ κατάφερε στο τέλος με μεγάλα καλάθια να στείλει το παιχνίδι στην παράταση (103-103).

Στην παράταση, το παιχνίδι ήταν μία σου και μία μου, μέχρι την στιγμή που η Μονακό πήρε αέρα +4 (109-113), και έφτασε εν τέλει στη νίκη (114-118).

Οι Μάρκους Κίν (34π. 9ασ.), Μάικ Ντέιβις (23π., 4ρ. 2 ασ.) και Αμπντουλάι Ντόι (23π. 8ρ.) ήταν οι πρωταγωνιστές των γηπεδούχων. Για την Μονακό, οι Νεμάνια Νέντοβιτς (20π. 6ασ.), Μάικ Τζέιμς (21π. 5ρ. 6ασ.) και Ματ Στράζελ (21π. 4ρ. 5ασ.), έκαναν την διαφορά.

Τώρα, η Μονακό έχει μπροστά της το Game 3 με τον Ολυμπιακό για τα playoffs της Euroleague.

Tα δεκάλεπτα: 23-23, 45-53, 74-76, 103-103, 114-118 (παρ.)