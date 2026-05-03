Σίξερς: Έτσι καθάρισαν τους Σέλτικς και πέρασαν στα ημιτελικά (vid)

Οι Σίξερς έκαναν επικό comeback και από το 1-3 που ήταν πίσω στις νίκες, κατάφεραν να αποκλείσουν τους Σέλτικς και να προκριθούν στα ημιτελικά της Ανατολής.

Οι Σίξερς άντεξαν στη Βοστώνη (100-109) και παρότι είδαν τους Σέλτικς να επιστρέφουν από το -17 (70-87) στα τέλη της τρίτης περιόδου στο 98-99, χάρη σε δύο σπουδαία καλάθια του Ταϊρίς Μάξει (30π., 11ριμπ., 7ασ.) πήραν το σπουδαίο διπλό.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τζέιλ Εμπίιντ με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για τους Σέλτικς ξεχώρισαν ο Τζέιλεν Μπράουν με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, και ο Ντέρικ Ουάιτ με 26 πόντους, 6 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Στα ημιτελικά της Ανατολής οι Σίξερς θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Πίστονς - Μάτζικ (3-3).

