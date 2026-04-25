Βραβεύτηκαν από τον Αλβέρτη οι απόφοιτοι του PAO BC Academy (vid)

Τα παιδιά που αποφοίτησαν από την εφηβική ομάδα του Παναθηναϊκού βραβεύτηκαν από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη πριν το ματς του «τριφυλλιού» με την Μύκονο Betsson.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κοντράρεται με την Μύκονο Betsson για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και πριν το τζάμπολ τα παιδιά της «πράσινης» ακαδημίας έζησαν μια πολύ όμορφη στιγμή.

Πιο συγκεκριμένα, οι αθλητές της PAO BC Academy που αποφοίτησαν από την εφηβική ομάδα βρέθηκαν στο κέντρο του «T-Center» και βραβεύτηκαν από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.

«𝐏𝐀𝐎 𝐁𝐂 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 - 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐲

Μία ξεχωριστή στιγμή για τους αθλητές της PAO BC Academy που αποφοίτησαν από την εφηβική μας ομάδα! Σε μία γεμάτη συγκίνηση τελετή, οι κόποι ετών αναγνωρίστηκαν και βραβεύτηκαν από τον European Ambassador του Παναθηναϊκού AKTOR, Φραγκίσκο Αλβέρτη, μπροστά σε προπονητές, φίλους και οικογένειες. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά! Είμαστε περήφανοι για όσα έχετε καταφέρει και για όσα έρχονται! Once Green, Always Green!» αναφέρει η ανάρτηση.

