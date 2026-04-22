«Φαβορί για τον Τζέιλεν Χορντ η Ντουμπάι»

Σύμφωνα με το ισπανικό «Encestando», η Ντουμπάι είναι το φαβορί για την απόκτηση του Τζέιλεν Χορντ από την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Πολλές -αν όχι όλες- ομάδες της Euroleague έχουν ξεκινήσει ήδη το χτίσιμο του ρόστερ τους για την νέα σεζόν, και μία από αυτές είναι η Ντουμπάι, η οποία σύμφωνα με το «Encestando» είναι το φαβορί για την απόκτηση του Τζέιλεν Χορντ από την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο 27χρονος Γαλλοαμερικανός πάουερ φόρφουορντ της Μακάμπι είναι περιζήτητος στην ευρωπαϊκή αγορά, με πολλές ομάδες να ενδιαφέρονται, όμως η μεγαλύτερη προσφορά που έχει στα χέρια του είναι από την ομάδα του Ντουμπάι, και οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο στάδιο, σύμφωνα πάντα με τα ισπανικά media.

Ο Χορντ την φετινή χρονιά με την ισραηλινή ομάδα, αγωνίστηκε σε 35 παιχνίδια της Euroleague, μετρώντας 11,7 πόντους και 7,1 ριμπάουντ σε 28:48' ανά παιχνίδι.