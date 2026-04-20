Πασκουάλ: «Να είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα»

Ο Τσάβι Πασκουάλ προλόγισε τη «μάχη» της Μπαρτσελόνα με τον Ερυθρό Αστέρα για τα Play-in της Euroleague (21/4, 21:45).

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο έμπειρος τεχνικός:

Για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα: «Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Όλη τη σεζόν παλεύουμε για τα πλεί οφ. Δεν τα καταφέραμε απευθείας, αλλά εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή στο play-in με το πρώτο παιχνίδι να είναι στην έδρα μας, απέναντι σε έναν αντίπαλο που τον έχουμε κερδίσει και τις δύο φορές, αλλά μας δυσκόλεψε πολύ και στα δύο ματς».

Για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο: «Ελπίζουμε το "Παλάου" να είναι γεμάτο με τον κόσμο μας και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο να κερδίσουμε. Το γήπεδό μας δεν απογοητεύει ποτέ. Παρότι είναι Τρίτη και ένα τέταρτο πιο αργά από το συνηθισμένο, χρειαζόμαστε ένα γεμάτο γήπεδο, με θετική ενέργεια, δίπλα στην ομάδα, και είμαι βέβαιος ότι έτσι θα γίνει».

Για το «κλειδί» της αναμέτρησης: «Η αρχή του αγώνα θα είναι σημαντική, να δούμε αν μπορούμε να είμαστε σταθεροί και να παίξουμε με ένα μικρό προβάδισμα στο σκορ, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, να είμαστε συμπαγείς στο παιχνίδι μας, να αποφύγουμε τα λάθη και να ελέγξουμε το ριμπάουντ και την αμυντική μετάβαση».