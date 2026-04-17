H Ζάλγκιρις κέρδισε την Παρί με 85-79 στο Κάουνας και σφράγισε» την συμμετοχή της στα φετινά «Play-offs» της Euroleague.

H Zάλγκιρις (23-15) κέρδισε την Παρί (15-23) με 85-79 στο Κάουνας και εξασφάλισε την συμμετοχή της στα playoffs της Euroleague. Οι Λιθουανοί πήραν στο τέλος του ημιχρόνου διψήφια διαφορά με ένα ξέσπασμα του Λο. Στο δεύτερο μέρος η Παρί πάλεψε και κατάφερε να μειώσει στο καλάθι, όμως εκεί ανάλαβε ο Φρανσίσκο, ο οποίος με δύο τεράστια τρίποντα ανέβασε την διαφορά ξανά στο +10 και έβγαλε την ομάδα του από την δύσκολη θέση.

Για τους Λιθουανούς ξεχώρισαν οι Μάοντο Λο (21π. 3ασ.) και Μόουζες Ράιτ (16π.. 18π.), ενώ για την Παρί οι Ναντίρ Ιφί (14π. 6ασ.) και Τζάστιν Ρόμπινσον (17π. 8ασ.).

Σε ισορροπία το πρώτο δεκάλεπτο, πάτησαν γκάζι Ράιτ - Λο στο δεύτερο και έδωσαν διψήφιο προβάδισμα στην Ζάλγκιρις

Στο πρώτο τρίλεπτο του παιχνιδιού, η Ζάλγκιρις προηγήθηκε με 10-6, έπειτα από εντυπωσιακό κάρφωμα του Ράιτ από ασίστ του Φρανσίσκο. Η Παρί έφερε το παιχνίδι στα ίσα (10-10) με 4-0 σερί και καλάθι του Εμπάιγ (5’), και ακολούθησε ένας «διαγωνισμός τριπόντων» με τις δυο ομάδες να ανταλλάσσουν καλάθια έξω από τα 6,75, και τους Παριζιάνους να περνούν μπροστά με 18-24 (7’), έχοντας 6/7 τρίποντα. Οι Λιθουανοί απάντησαν με 8-0, και πήραν ξανά το προβάδισμα (26-24) με τρίποντο του Σλίβα (10’). Εν τέλει οι Γάλλοι έκλεισαν μπροστά στο σκορ την περίοδο με 26-28, χάρη καλάθι του Ουίλις.

Με τρίποντο του Ουατάρα ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο, στέλνοντας την Παρί στο +5 (26-31), με την Ζάλγκιρις όμως να το «γυρίζει» ξανά, κάνοντας επιμέρους 7-1 (33-32) στο 13’. Στην συνέχεια το παιχνίδι απέκτησε την μορφή του μία σου και μία μου, αγού οι ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα, μέχρι την στιγμή που οι «γηπεδούχοι» ξέφυγαν με 43-36, μετά από καλάθι του Ράιτ (16). Η Ζάλγκιρις ανέβασε τρομερά την απόδοσή της στην δεύτερη περίοδο και πήρε απόσταση +9 (47-38), με τους Λο και Ράιτ να κάνουν... πάρτι. Η διαφορά πήγε για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Λο (53-42) στο 20’.

Η Παρί πλησίασε στο καλάθι, ο Φρανσίσκο τα «μπουμπούνισε» από μακριά και έστειλε την Ζάλγκιρις στα playoffs

Με τρίποντο του Ρόμπινσον τελείωσε η δεύτερη περίοδος, με τον ίδιο τρόπο ξεκίνησε η τρίτη, και η Παρί μείωσε σε 53-48 στο 22’. Ο Ράιτ ωστόσο ήταν ασταμάτητος και με τρομερό καλάθι, ανέβασε ξανά την διαφορά στους 10 (58-48), με τον ίδιο να έχει 14 πόντους και 12 ριμπάουντ. Οι «φιλοξενούμενοι» με καλάθι του Στίβενς πλησίασαν στο -7 (59-52) στο 25’. Η γαλλική ομάδα βρήκε ένα καλό διάστημα στην τρίτη περίοδο σε άμυνα και επίθεση, και μείωσε ακόμη περισσότερο (63-58) στο 28’. Η περίοδος τελείωσε με την Ζάλγκιρις μπροστά στο σκορ με 68-61.

Οι Γάλλοι μείωσαν σε 68-63 με καλάθι του Ουίλις, πλησιάζοντας «απειλητικά» της Ζάλγκιρις στο 32’, και στην συνέχεια μέσα από την καλή της άμυνα, έκανε το σκορ 72-68 (34’) με τον Ιφί. Στοπ στην επιθετική δυστοκία της Ζάλγκιρις έβαλε ο Φρανσίσκο με τρίποντο, δίνοντας ταυτόχρονα και ανάσα στην ομάδα του, καθώς την έστειλε στο +7 (75-68). Η Παρί 4’ πριν από το τέλος, με τρίποντο του Ρόμπινσον έφτασε στο σουτ την διαφορά (75-73), όμως ο Φρανσίσκο με νέο τρίποντο από τα 7 μέτρα έκανε το σκορ 80-73 (37’). Οι γηπεδούχοι βρήκαν νέο τρίποντο, από τον Σλίβα αυτή την φορά, ξέφυγε ξανά στο +10 (83-73) στο 39’ και πήρε τεράστιο προβάδισμα νίκης.

Τα δεκάλεπτα: 26-28, 53-45, 68-61, 85-79

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