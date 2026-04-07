Σερέλης: «Κάναμε τέλεια εμφάνιση»

Ο Χρήστος Σερέλης στις δηλώσεις του μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα στάθηκε στην τρομερή εμφάνιση των «πράσινων».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη NOVA:

Για την νίκη του Παναθηναϊκού στη Βαρκελώνη: «Είναι η καλύτερη μας εμφάνιση στην άμυνα και στην επίθεση. Η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα που μας ταιριάζει γιατί δεν παίζει σε γρήγορο τέμπο, αλλά έχει και τους ίδιους στόχους με εμάς. Κάναμε μια τέλεια εμφάνιση».

Για το αν μπορεί να νικήσει κάθε αντίπαλο: «Το μήνυμα ισχύει για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τους αντιπάλους μας. Πρέπει να παίξουμε όλα τα παιχνίδια όπως σήμερα είτε με πλεονέκτημα έδρας είτε όχι. Αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος, αλλά να μην λέμε μεγάλα λόγια».