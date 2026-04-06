Χάνγκα ενόψει ΑΕΚ: «Είναι τελικός, παίζουμε για τη ζωή μας»

Ο Άνταμ Χάνγκα σε δηλώσεις του ενόψει του Game 2 κόντρα στην ΑΕΚ τόνισε πως το παιχνίδι είναι τελικός για την ισπανική ομάδα, ενώ απηύθυνε κάλεσμα και στον κόσμο της ομάδα

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κανείς δεν απαιτεί περισσότερα από τον εαυτό του από εμάς. Θέτουμε τους εαυτούς μας στόχους που θέλουμε να πετύχουμε και δεν είναι μυστικό ότι ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο Final 4. Στην Ελλάδα παίξαμε έναν καλό αγώνα, αλλά δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Αύριο είναι τελικός, παίζουμε για τη ζωή μας. Η ΑΕΚ είναι μια καλή ομάδα, αλλά έχουμε ήδη δείξει ότι μπορούμε να αποκλείσουμε οποιαδήποτε ομάδα. Ελπίζουμε ότι θα έρθουν πολλοί φίλαθλοί μας στο γήπεδο και μαζί θα πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι να φτάσουμε στο Final-4».