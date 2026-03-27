Οι Πίστονς είχαν μπει στον ρυθμό των Πέλικανς, όμως όταν έπαιξαν όπως ξέρουν πήραν τη νίκη με 129-108 και μάλιστα με άνεση.

Αν και οι «Πελεκάνοι» πάλεψαν για τρεις περιόδους, δεν μπόρεσαν να κάνουν την υπέρβαση και να πάρουν κάτι παραπάνω από τον αγώνα

Ο αγώνας

Δυνατό ξεκίνημα και από τις πλευρές είχε η πρώτη περίοδος, χωρίς να μπορεί καμιά τους να ξεφύγει, αλλά πριν το ημίχρονο οι Πίστονς κατάφεραν να πάνε στο +9 (65-56) και να συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο και στο τρίτο δωδεκάλεπτο.

Στην τελευταία περίοδο ωστόσο οι Πέλικανς τα βρήκαν σκούρα στην επίθεση, σε σχέση με τους Πίστονς που βρήκαν τον τρόπο να ξεφύγουν στο σκορ και να παίρνουν τη νίκη με 129-108.