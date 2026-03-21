Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: «Λατρεύω που με μισούν, το ονειρευόμουν από παιδί»

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ μίλησε για την κριτική που δέχεται για τις βολές του και τόνισε πως… λατρεύει το γεγονός ότι τον μισεί ο κόσμος.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έχει δεχθεί αρκετή κριτική λόγω των φάουλ που κερδίζει και των πολλών βολών που εκτελεί. Σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως το… λατρεύει και έφερε ως παράδειγμα και τον Λεμπρόν Τζέιμς.

«Όλοι στην ιστορία του ΝΒΑ περνάνε από μια φάση όπου ο κόσμος τους λατρεύει και μετά τους μισεί. Ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν μισητός, και κοίτα τι έχει προσφέρει στο άθλημα. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Μου αρέσει πολύ. Είναι κάτι που ονειρευόμουν όταν ήμουν παιδί.

Αλλά ποτέ δεν θα ακούσεις έναν οπαδό των Θάντερ να παραπονιέται για τις βολές μου. Ποτέ δεν θα ακούσεις έναν οπαδό του Ντένβερ να παραπονιέται για τις βολές του Γιόκιτς. Ποτέ δεν θα ακούσεις έναν οπαδό των Λέικερς να παραπονιέται για τις βολές του Λούκα. Είναι απλά μέρος της δουλειάς» δήλωσε.