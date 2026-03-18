Ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να επιδείξει την ανωτερότητά του ως ομάδα κόντρα στην Ντζίκι, έχασε με 89-82 στην Πολωνία και την 1η Απριλίου (19:45) θα διεκδικήσει την πρόκριση στα ημιτελικά της ENBL, με στόχο την ανατροπή των 7 πόντων.

Πάρα το καλό του ξεκίνημα στο ματς, στη συνέχεια το σύνολο του Ζόραν Λούκιτς «χάθηκε» στο γήπεδο και βρέθηκε να κυνηγάει διαρκώς την αντίπαλό του. Εφτασε και στο -15 η διαφορά και στο τέλος χάρη στον Μωραΐτη και τον Σμιθ η ομάδα της Θεσσαλονίκης μείωσε στους 7 πόντους, τους οποίους θα κληθεί να ανατρέψει στο γεμάτο Ιβανώφειο σε δύο εβδομάδες.

Κορυφαίος του Ηρακλή, που και στην Πολωνία είχε μαζί τον κόσμο της ομάδας, ήταν ο Δημήτρης Μωραΐτης με 20 πόντους και 9 ασίστ και τον ακολούθησε ο Τζάστιν Έντλερ-ΝΤέιβις με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ διψήφιοι ήταν οι Κρις Σμιθ (14π.) και Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (11π.). Από τους γηπεδούχους μεγάλη ζημιά έκανε στον Ηρακλή ο Ταλίκ Τσάβεζ με 26 πόντους και 7/12 τρίποντα!

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ηρακλής ξεκίνησε εντυπωσιακά και με τους Φάντερμπερκ - Ουέρ προηγήθηκε 2-13 και λίγο μετά με 4-16. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να κρατήσει αυτή την απόσταση και η πολωνική ομάδα με τρίποντα των Τσάβεζ και Κέμπα μείωσε στο 18-23 της πρώτης περιόδου. Οι Θεσσαλονικείς είχαν χάσει τη συγκέντρωσή τους και σταδιακά οι γηπεδούχοι με τον Τσάβεζ προσπέρασαν με 36-34 και έκλεισαν το ημίχρονο στο 46-39, με τον Σμιθ να κρατάει τον Ηρακλή κοντά στο σκορ.

Ο Ηρακλής βρέθηκε και στο -15 (57-42) και εκεί ο Μωραΐτης με δύο κολλητά τρίποντα και μαζί με τη συνεισφορά του Έντλερ - Ντέιβις πλησίασε στον πόντο (60-59), αλλά ο Τσάβεζ με νέο τρίποντο διαμόρφωσε το 65-59 της τρίτης περιόδου. Η Τζίκι συντηρούσε μια διαφορά στο όριο των 10 πόντων (79-70), ο Ηρακλής έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο και ο Τσάβεζ με ακόμα ένα τρίποντο έκανε το 89-78 στο 39'. Στο τελευταίο λεπτό ο Μωραΐτης με προσωπικό σερί τεσσάρων πόντων μείωσε σε 89-82, ενώ θα μπορούσε να ψαλιδίσει κι άλλο τη διαφορά, αλλά αστόχησε στο τελευταίο τρίποντο τoυ αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 46-39, 65-59, 89-82

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.