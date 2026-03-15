Ο Παναθηναϊκός γύρισε τον διακόπτη μόλις βρέθηκε στο -17 και με τον Ναν να πετάει φωτιές, συνέτριψε ξανά την ΑΕΚ (103-78), μετά το +38 στον αγώνα του πρώτου γύρου. Τελείωσε και τυπικά η 2η θέση.

Το «τριφύλλι» ήταν εκτός τόπου και χρόνου για 12 λεπτά, είδε την ΑΕΚ να προηγείται ακόμα και με +17, αλλά στη συνέχεια με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν πάτησε γκάζι και δεν κοίταξε ποτέ πίσω του για να φτάσει στη νίκη με 25 πόντους μπροστά σε 11.000 κόσμο στο «T-Center».

Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός στα επόμενα 28 λεπτά της αναμέτρησης και στις δύο πλευρές του glass floor, με τους 10 από τους 11 παίκτες που είχε στην αποστολή του να συνδέονται με το καλάθι. Μοναδικός που δεν το έκανε ο Ρίσον Χολμς, από τον οποίο έχει έντονα παράπονα ο Αταμάν.

Οι «πράσινοι» μετά την πρώτη περίοδο «έτρεξαν» επιμέρους 85-47, έφτασαν εύκολα στην επικράτηση και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στην αναμέτρηση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο «T-Center» (20/3, 21:15), με την ΑΕΚ να έχει το ματς με την Άλμπα Βερολίνου την Τετάρτη (18/3, 20:00) στη Γερμανία.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Κέντρικ Ναν με 28 πόντους (8/10 διπ., 3/12 τριπ.), με τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις να προσθέτει άλλους 11 (1/3 διπ., 2/5 τριπ.) και τον Τζέριαν Γκραντ να έχει 10 (2/3 τριπ.).

Από την πλευρά της ΑΕΚ, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Μάρκο Πετσάρκι (5/8 διπ., 1/1 τριπ.), που είχαν από 15 πόντους, με τον ΡαϊΚουάν Γκρέι (4/6 διπ., 5 ριμπ.) να προσθέτει 11 και τον Λούκας Λεκαβίτσιους 11 (5/6 διπ.).

Εντυπωσιακή η ΑΕΚ, απών ο Παναθηναϊκός και «κιτρινόμαυρο» +13!

Τα πρώτα λεπτά ήταν αναγνωριστικά στο ματς, με τον Παναθηναϊκό να έχει στη βασική του πεντάδα τον Τολιόπουλο και το σκορ με τη συμπλήρωση του τρίλεπτου να είναι 5-6 χάρη στους Γκραντ και Λεκαβίτσιους. Ο Χαραλαμπόπουλος με τρίποντο στο 4' έκανε το 5-9, με τον Ρογκαβόπουλο να απαντά όμως άμεσα και με προσωπικό σερί 5-0 να δίνει προβάδισμα στο «τριφύλλι» με 11-9 στο 5'. Ο Τολιόπουλος (7π.) στο 6' με τρίποντο έγραψε το 14-12, με την Ένωση να «τρέχει» δικό της πλέον 4-0 και να περνάει μπροστά στο 7' με 14-16 με τον Γκρέι. Ο Λεκαβίτσιους (6π.) μάλιστα στο 8' διαμόρφωσε το 16-20, με τον Αταμάν να αλλάζει όλη την πεντάδα μετά τις εύστοχες βολές του Γκραντ (18-20). Ο Μπάρτλεϊ στο 9' με τρίποντο έκανε το 18-23, με τον Αμερικανό άσο να παίρνει «φωτιά» και με 7 σερί πόντους να πηγαίνει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 10 (18-28) για την ΑΕΚ, που μάλιστα με το τρίποντο του Φλιώνη έκλεισε στο +13 (18-31) στο δεκάλεπτο, με το επιμέρους σκορ να είναι 4-19 από το 14-12!

One Nunn show και ανατροπή σκηνικού στο «T-Center» από -17!

Η Ένωση είχε βρει ρυθμό και ο Νάναλι με νέο σουτ από την περιφέρεια έκανε στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου το 20-34, πριν ο Γκρέι με το 5ο τρίποντο της ΑΕΚ (5/7 τριπ.) στείλει τη διαφορά στους 17 (20-37)! Το νέο εύστοχο σουτ έξω από τα 6,75μ. του Πετσάρσκι σήμαινε το 23-40, με τον Παναθηναϊκό να έχει δεχθεί 40 πόντους σε 12 λεπτά στο ματς! Κάπου εκεί οι «πράσινοι» έδειξαν να αφυπνίζονται, με τον Όσμαν να δίνει το σύνθημα και τον Τούρκο άσο με 4 σερί πόντους να μειώνει σε 31-42 στο 14'. Ο Ναν (8π.) με τρίποντο στο 15' έκανε το 34-42, με τον Αμερικανό άσο στο 16' με όμορφη προσπάθεια να διαμορφώνει το 36-42 και τον Παναθηναϊκό να μαζεύει άμεσα την κατάσταση από το -17. Ο Ναν είχε πάρει μπρος και στο 17' με νέο τρίποντο έκανε το 45-47, για να ολοκληρωθεί η η επιστροφή (47-47) δια χειρός Κέντρικ στον αιφνιδιασμό, με τον Αμερικανό άσο να φτάνει τους 15 πόντους. Ο Ναν ήταν ασταμάτητος και στο 18' έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό (49-47), με τον Κέντρικ (19π.) να μην έχει αντίπαλο στο glass floor και στο 19' να διαμορφώνει το 53-50 και το ημίχρονο να κλείνει στο 55-52, με τον Παναθηναϊκό να έχει επιμέρους 37-21 στο δεκάλεπτο και 32-17 από το 20-37!

Κανονικός Παναθηναϊκός και διψήφια διαφορά

Ναν (21π.) και Γκραντ με την έναρξη της τρίτης περιόδου έκαναν το 59-54, με την ομάδα του Αταμάν να έχει ανεβάσει και την πίεση στην άμυνα και πλέον να κυκλοφορεί και την μπάλα καλύτερα στην επίθεση, με τον Χέις στο 24' να διαμορφώνει το 61-54. Ο Φαρίντ μετά από εντυπωσιακή ασίστ του Ναν με καλάθι και φάουλ πήγε τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στο +9 (64-55), με τον Γκραντ με τρίποντο στο 25' να γράφει το 67-55. Ο Χέις στο 26' με 3/3 βολές έκανε το 70-55, με την ΑΕΚ με σερί 5-0 να απαντά και να μειώνει σε 70-60 στο 27' με γκολ-φάουλ του Πετσάρσκι. Ο Χέις (8π.), αυτή τη φορά με τρίποντο, έγραψε το 75-62 στο 28', με τον Μήτογλου με 2/2 βολές να επαναφέρει τη διαφορά στους 15 (77-62).Ο Σλούκας με τον ίδιο τρόπο στο 29' έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στους 17 (79-62) και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 79-67 χάρη σε σερί 5-0 της ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό να έχει επιμέρους 24-15.

Με περίπατο στη νίκη και πλέον Αστέρας

Ναν (23π.) και Σλούκας στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου ανέβασαν και πάλι το δείκτη της διαφοράς στους 16 (83-67), με τον Παναθηναϊκό να έχει στη συνέχεια 1-2 αμαρκάριστα τρίποντα για να μεγαλώσει την απόσταση, αλλά να αστοχεί. Γενικά στο παιχνίδι είχε πέσει πλέον αρκετά ο ρυθμός, με τον Ναν (26π.) όμως να μην σταματάει πουθενά και στο 34' με καλάθι και φάουλ να διαμορφώνει το 86-69. Και μπορεί η διαφορά να ήταν στους 17, αλλά ο Αταμάν διατηρούσε στο ματς τους βασικούς του, έχοντας κι έντονα παράπονα από τη second unit, ειδικά στην πρώτη περίοδο, με τον Ναν στο 36' με 2/2 βολές να κάνει το 90-72 και να φτάνει τους 28 πόντους. Ο Χέις (11π.) με τρίποντο στο 37' έστειλε τη διαφορά στους 19 (93-74), με τον Αταμάν να τραβάει στον πάγκο τους Σλούκα, Ναν, Χέις και Όσμαν για να τους δώσει ανάσες 3:18 πριν το τέλος, την ίδια στιγμή που ο Μήτογλου με 2/2 βολές έκανε το 95-74. Επόμενος στόχος ήταν πλέον η 100άρα, με τον Καλαϊτζάκη με δύο σερί τρίποντα, το δεύτερο μάλιστα στον αιφνιδιασμό, να το πετυχαίνει για το 101-74 και τον Παναθηναϊκό να φτάνει στη νίκη με το τελικό 103-78.

Τα δεκάλεπτα: 18-31, 55-52, 79-67, 103-78

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς