Η Φενέρ είχε τον έλεγχο στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο κατέρρευσε, με τον Ερυθρό να παίρνει νίκη - playoff (79-73) Τελικός για τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι με την ομάδα του Βελιγραδίου την ερχόμενη Παρασκευή στο Telekom Center (20/3, 21:15).

O Παναθηναϊκός σαν... τρίτος αναζητούσε νίκη της Φενέρ στο Βελιγράδι επί του Ερυθρού, ωστόσο η τουρκική ομάδα δεν του έκανε την... χάρη. Το σύνολο του Ομπράντοβιτς «έπνιξε» την ομάδα του Σάρας με την άμυνα της - κυρίως στο δεύτερο μέρος - και πανηγύρισε νίκη για... play-off (79-73).

Mε τη νίκη αυτή η ομάδα του Βελιγραδίου ξεκόλλησε από το μπλοκ των ομάδων με 17 νίκες, ανέβηκε στο 18-13 πατώντας στην 6άδα, με την ομάδα της Πόλης να πέφτει στο 22-8.

Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάρι κινήθηκε σε ρυθμούς... triple-double, με τον άσο του Ερυθρού να μετρά 10 πόντους, 12 ασίστ και 8 ριμπάουντ σε πληθωρική εμφάνιση. Κορυφαίος ο Τσίμα Μονέκε με 21 πόντους και 4 ριμπάουντ, κομβικός στο φινάλε ο Μπάτλερ (12π. 6ασ.), διψήφιοι Νουόρα (14π. 5ρ.) και Ιζούντου (13π. 5ρ.).

Από την άλλη πλευρά ο Μπόλντγουιν έδωσε επιθετικές λύσεις στο σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους με τον Αμερικανό να μετρά 16 πόντους, με τον Μπόνζι Κόλσον να προσθέτει 15 πόντους με 7 ριμπάουντ και τον Χόρτον Τάκερ να συμπληρώνει 14 πόντους με 5 ασίστ.

«Καυτό» ξεκίνημα του Ερυθρού, απάντηση της Φενέρ και τουρκικό προβάδισμα

Με σύμμαχο την «καυτή» Belgrade Arena ο Ερυθρός μπήκε φουριόζος στο ξεκίνημα, με τους Νουόρα και Μονέκε να διαμορφώνουν το 4-0. Ο Κόλσον αντικαταστάθηκε στα πρώτα 2’ από τον Γιασικεβίτσιους, με την σερβική ομάδα να εκτοξεύει την διαφορά στο +8 (10-2 στο 3’) χάρις στα τρίποντα των Μονέκε-ΜακΙντάιρ. Η Φενέρ δεν είχε μπει ποτέ στο πνεύμα του παιχνιδιού (3λ. σε 3’), με τον Μπόλντγουιν να σημειώνει το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι μετά από 3:20’ (10-4). Ο Αμερικανός της τουρκικής ομάδας έφερε πήρε μόνος του την σκυτάλη, σκόραρε 8 συνεχόμενους πόντους για να φέρει σε ισορροπία το ματς (10-10 στο 5’). Τα συνεχόμενα φάουλ έριξαν τον ρυθμό με τους παίκτες των δυο ομάδων να πηγαίνουν στις βολές, την ώρα που το σύνολο του Ομπράντοβιτς διατηρούσε ένα ισχνό προβάδισμα (+3, 15-12 στο 8’). Ο Κόλσον με δυο σερί τρίποντα έδωσε αέρα 4π. στην Φενέρ (15-19 στο 9’), με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο με απόσταση ενός τριπόντου (17-20).

Έφερε το ματς στα μέτρα της η Φενέρ και μεγάλωσε το προβάδισμα της

Με άξονα την καλή της άμυνα η Φενέρ διατηρούσε το προβάδισμα της (21-24), με τον Μπόλντγουιν να γίνεται ο πρώτος παίκτης της τουρκικής ομάδας με διψήφιο αριθμό πόντων (12π. 21-26 στο 13’). Νουόρα και Ιζούντου έβγαλαν αντίδραση για τον Ερυθρό μειώνοντας στο -3 (25-28 στο 15’), με τον Χόρτον-Τάκερ να αναλαμβάνει τις περισσότερες επιθέσεις της ομάδας του Σάρας που διατηρούσε το προβάδισμα της (+7, 28-35 στο 8’). Το παιχνίδι δεν διεκδικούσε δάφνες ποιότητας, είχε αργό ρυθμό με την Φενέρ να ελέγχει απόλυτα το ματς (31-37 στο 18’). Για πρώτη φορά στην αναμέτρηση οι φιλοξενούμενοι έστειλαν την διαφορά στο +9 (33-42) στο φινάλε του πρώτου μέρους, με τον Ερυθρό να μην έχει βρει ρυθμό στο ματς.

Με όπλο την άμυνα του ο Ερυθρός έφερε… τούμπα το ματς

Η Φενέρ είχε φέρει τον ρυθμό του παιχνιδιού στα μέτρα της, έβρισκε λύσεις με Μπιμπέροβιτς και Μπόλντγουιν (38-46 στο 22’), με τον Ερυθρό να βάζει πίεση στην άμυνα του. Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς βρήκαν σκορ από αιφνιδιασμούς κλέβοντας την μπάλα από Μπιμπέροβιτς και Κόλσον, μείωσε στο πόντο (45-46 στο 24’), βάζοντας φωτιά στην Belgrade Arena. O Kόλσον σταμάτησε το σερί των Σέρβων με τρίποντο (45-49), ο ΜακΙντάιρ κάρφωσε εντυπωσιακά με τους παίκτες του Ομπράντοβιτς να προσφέρουν θέαμα στην επίθεση (50-52 στο 26’). Ο ΜακΙντάιρ έφερε σε ισορροπία το ματς (52-52 στο 27’), με την ομάδα του Βελιγραδίου να ελέγχει τον ρυθμό του ματς σε σχέση με το πρώτο μέρος και τον Νουόρα να δίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους ύστερα από αρκετή ώρα (58-56 στο 29’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τον Ερυθρό στο +5 (61-56), με την σερβική ομάδα να κρατά την Φενέρ στους 14π. στην 3η περίοδο.

«Έπνιξε» την Φενέρ με την άμυνα του ο Ερυθρός και πήρε νίκη για... play-off

Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε ζημιά στην Φενέρ με τα επιθετικά ριμπάουντ, την στιγμή που η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους να φορτώνεται με γρήγορα φάουλ στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου (4φ. σε 2'). Σε 3' παιχνιδιού το σκορ είχε κολλήσει σε 2-2, με τον Μπιμπέροβιτς να ξεκολάει την Φενέρ (63-61 στο 34'), την ώρα που ο Γιάντουνερν με 4 σερί πόντους έδωσε ξανά τα ηνία στην τουρκική ομάδα, με τον Ομπράντοβιτς να καλεί άμεσα τάιμ-άουτ. Οι γηπεδούχοι είχαν σκοράρει μόνο με βολές στο 4ο δεκάλεπτο (65-67 στο 36'), ο Μπάτλερ ισοφάρισε σε 67-67, με τον Νουόρα να καρφώνει για το 69-67 στο 38' βάζοντας «φωτιά» στην Belgrade Arena. O Μπιμπέροβιτς αστόχησε σε τρίποντο, με τον Μονέκε να στέλνει την διαφορά στο +4 (71-67 στο 38'). Η Φενέρ έκανε λάθος με τον Μπιμπέροβιτς να πατά γραμμή και τον Μπάτλερ να διαμορφώνει το 73-67 στο 39'. Ο Κόλσον αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο, με τον Νουόρα να καρφώνει γέρνοντας την πλάστιγγα της νίκης στην ομάδα του, η οποία έφτασε τελικά στη νίκη με 79-73.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 33-42, 61-56, 79-73.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης