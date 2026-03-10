Ζήτημα τιμής και εγωισμού

Ο Παναθηναϊκός είναι στο χείλος του γκρεμού και καλείται να ακολουθήσει τη νοοτροπία του ανθρώπου που ηγείται του οργανισμού για να βγει από το αγωνιστικό τέλμα. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η αλήθεια είναι πως στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί πως άλλαζε τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Η ιστορία είχε κιόλας δείξει πως στη μετά Ζέλικο Ομπράντοβιτς εποχή δύσκολα κάποιος άντεχε το βάρος του «πράσινου» πάγκου και τις ευθύνες του. Αυτό όμως που κάνει πλέον ο Γιαννακόπουλος δεν έχει προηγούμενο.

Η στήριξη που προσφέρει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε Αταμάν και παίκτες είναι κάτι εντελώς διαφορετικό στην εποχή που διανύουμε στην Euroleague. Σε μία σεζόν που είναι η πιο απαιτητική της ιστορίας, ο Γιαννακόπουλος δείχνει τρομακτική ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και προσήλωση.

Ποιος είναι ο λόγος; Ότι φαίνεται πως στο «τριφύλλι» αυτός που αυτή την στιγμή θέλει περισσότερο από κάθε άλλον στην ομάδα να πετύχει, είναι ο ίδιος. Όχι γιατί είναι απλώς αισιόδοξος, αλλά γιατί πραγματικά το πιστεύει, το θέλει και το παλεύει περισσότερο απ' όλους στην παρούσα φάση.

Αν ο Παναθηναϊκός αυτή την στιγμή αναζητά ένα παράδειγμα, ένα κίνητρο, δεν χρειάζεται να ψάξει και πολύ. Το έχει μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Στην κεφαλή της ομάδας. Το βλέπει καθημερινά μπροστά του. Να μην τα παρατά και να βάζει πλάτη για όλους.

Αυτό που κάνει ο Γιαννακόπουλος δεν έχει πραγματικά προηγούμενο. Η στήριξή του είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους ιδιοκτήτες των ομάδων, ανεξαρτήτως αθλήματος. Είναι αυτό που αναζητά κι εύχεται να έχει στην καριέρα του κάθε προπονητής και κάθε παίκτης.

Αν έκανε το ξέσπασμά του; Φυσικά. Γιατί δεν έχει να κάνει με τα εκατομμύρια που σκορπά για τον Παναθηναϊκό. Έχει να κάνει με τις χαρές και τις περηφάνιες που θέλει να προσφέρει στον κόσμο του «τριφυλλιού». Κάτι που βγήκε δια στόματος Αταμάν στην κοπή της πίτας. Εκεί που σε παίκτες με τεράστια συμβόλαια, ο Γιαννακόπουλος έταξε και νέο πριμ.

Και δεν έχει να κάνει με το οικονομικό. Αν πάει ο Αταμάν αύριο το πρωί και του πει «πρόεδρε θέλουμε τον τάδε» κι αυτόν θα του τον πάρει ο DPG. Το θέμα είναι η θέληση, το κίνητρο και το πάθος. Ενός ανθρώπου που μέσα σε μία σεζόν έχει ρίξει 40 εκατ. και βλέπει την ομάδα μέσα στο 2026 να έχει χάσει από Άρη, Κολοσσό και Ηρακλή και να ακροβατεί στην 10άδα της Euroleague.

Αταμάν και παίκτες δεν χρειάζεται να ψάχνουν πουθενά. Όλα όσα αναζητούν είναι δίπλα τους. Δεν έχουν περάσει και πολλές μέρες από την κοπή της πίτας, εκεί που ο Γιαννακόπουλος έδειξε και πάλι την στήριξή του. Δεν έχουν περάσει και πολλές ώρες μετά από ακόμα μία ντροπιαστική ήττα από τον Ηρακλή, που έβαλε εκ νέου πλάτη.

Όσοι είναι αυτή την στιγμή στον Παναθηναϊκό πρέπει να ξεχάσουν συμβόλαια, χρήματα και πολυτέλειες. Έτσι κι αλλιώς όλα τα έχουν. Αυτό που πρέπει να νιώθουν είναι υποχρεωμένοι στον Γιαννακόπουλο και τον κόσμο της ομάδας, που είναι πάντα εκεί. Αυτό θα πρέπει να είναι το μεγαλύτερο κίνητρό τους. Να δικαιώσουν αυτούς που σε χαρές και λύπες είναι εκεί. Δίπλα τους.

Πλέον δεν είναι το θέμα του ποιος εισπράττει και τι από τα συμβόλαια. Το θέμα πλέον είναι οι «πράσινοι» να δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Να κάνουν τα πάντα για να δικαιώσουν τον Γιαννακόπουλο και τον κόσμο. Δεν είναι οικονομικό το ζήτημα πλέον. Είναι τιμής κι εγωισμού. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον παίκτη, έχει να κάνει και με τον άνθρωπο.

Όλα τα υπόλοιπα είναι περιττά και δικαιολογίες. Πλέον μόνο πράξεις. Καλά τα λόγια, αλλά δεν φτάνουν. Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.

ΥΓ. Πολλά συγχαρητήρια στον Ηρακλή και στον κόσμο του. Απόλυτα δίκαια νίκη και μπράβο σε Λούκιτς και παίκτες του Γηραιού. Και τρομερή κι άκρως μπασκετική ατμόσφαιρα.