Ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ του Τσάμπερλεϊν ο Γκίλτζιους - Αλεξάντερ

Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα έμοιαζε πως ο Καναδός γκαρντ είχε ήδη «κλειδώσει» τη νίκη με ένα ακόμη step-back τρίποντο, όμως ένα «τετράποντο» από πλευράς Ντένβερ έφερε το παιχνίδι στα ίσα.
Στην επόμενη κατοχή, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πήρε ξανά την ευθύνη και ευστόχησε σε νέο μεγάλο σουτ, χαρίζοντας οριστικά τη νίκη στην ομάδα του.
Την ίδια βραδιά ο σταρ των Θάντερ ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν με 126 συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 15 ασίστ και 9 ριμπάουντ.