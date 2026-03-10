Ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ του Τσάμπερλεϊν ο Γκίλτζιους - Αλεξάντερ

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 35 πόντους, πετυχαίνοντας και καθοριστικό τρίποντο step-back 3,3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, οδηγώντας τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ σε εντός έδρας νίκη με 129-126 επί των Ντένβερ Νάγκετς.

Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα έμοιαζε πως ο Καναδός γκαρντ είχε ήδη «κλειδώσει» τη νίκη με ένα ακόμη step-back τρίποντο, όμως ένα «τετράποντο» από πλευράς Ντένβερ έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Στην επόμενη κατοχή, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πήρε ξανά την ευθύνη και ευστόχησε σε νέο μεγάλο σουτ, χαρίζοντας οριστικά τη νίκη στην ομάδα του.

Την ίδια βραδιά ο σταρ των Θάντερ ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν με 126 συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 15 ασίστ και 9 ριμπάουντ.