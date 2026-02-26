Τζόσεφ για την αποχώρηση του από την Μονακό: «Νόμιζα ότι θα χειρίζονταν το θέμα - Δεν έχω άσχημα συναισθήματα»

Ο Κόρι Τζόσεφ σε δηλώσεις του στο BasketNews μίλησε ανοιχτά για την κατάστασή που επικρατούσε στην Μονακό αυτή τη σεζόν, λέγοντας ότι δεν τρέφει άσχημα συναισθήματα για τον σύλλογο, αν και παραδέχτηκε ότι γνώριζε τις δυσκολίες της ομάδας πριν υπογράψει μαζί τους.

Μιλώντας στο BasketNews μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού στο Κάουνας ο Κόρι Τζόσεφ μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση που επικρατεί στην Μονακό το τελευταίο διάστημα. Παρά τις περιστάσεις, είπε ότι δεν τρέφει αρνητικά συναισθήματα για την ομάδα επαίνεσε τον προπονητή Σπανούλη και τόνισε τις σχέσεις που κατάφερε να χτίσει κατά τη σύντομη παραμονή του.

«Νομίζω ότι όλοι ξέρουν τι συνέβη. Είχαμε απαγόρευση μεταγραφών και δεν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε για κάποιους λόγους. Έτσι συμβαίνει μερικές φορές. Δεν έχω άσχημα συναισθήματα για τη Μονακό, στην πραγματικότητα. Ένιωθα ότι το παιχνίδι μου ταίριαζε σε αυτό το σύστημα. Λάτρευα τον προπονητή Σπανούλη – εξαιρετικός προπονητής, πραγματικά έξυπνος. Λάτρευα τους παίκτες εκεί. Παρόλο που ήταν λίγος ο χρόνος, κατάφερα να χτίσω κάποιες σχέσεις εκεί. Συμβαίνουν έτσι τα πράγματα, δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα».

Όταν ρωτήθηκε αν γνώριζε την οικονομική κατάσταση της Μονακό πριν υπογράψει, ο 34χρονος Καναδός γκαρντ παραδέχτηκε ότι είχε κάποια επίγνωση, αλλά πίστευε ότι τα ζητήματα θα λύνονταν.

«Ναι, είχα μια αίσθηση, αλλά σκέφτηκα ότι ίσως μπορούσαν να το φροντίσουν. Αλλά έτσι είναι. Δεν είμαι θυμωμένος γι' αυτό Δεν κρατάω κακίες. Καταλαβαίνω τις δουλειές, και μερικές φορές οι δουλειές δεν πάνε όπως τις θέλεις. Τώρα πρέπει να επικεντρωθώ στο πού βρίσκομαι και να προσπαθήσω να καταλάβω τι γίνεται εδώ».