Γιούρτσεβεν: Η ανακοίνωση της τουρκικής ομοσπονδίας «έδειξε» το μέλλον του

Η τουρκική ομοσπονδία ανακοίνωσε τη διαγραφή μίας παλαιότερης ποινής που είχε επιβληθεί στον Ομέρ Γιούρτσεβεν και... έδειξε το μέλλον του.

Ως γνωστόν, ο Παναθηναϊκός Aktor μπορεί να κάνει out από το συμβόλαιο του Τούρκου σέντερ και να τον αφήσει ελεύθερο στην αγορά το προσεχές διάστημα.

Η ανακοίνωση της τουρκικής ομοσπονδίας τη Δευτέρα (23/2), λοιπόν, «έδειξε» κατά κάποιον τρόπο τις εξελίξεις.

Βλέπετε, ο Γιούρτσεβεν ζήτησε να διαγραφεί μία παλαιότερη ποινή του, που τον ήθελε εκτός για οκτώ αγωνιστικές στη γειτονική λίγκα. Το αίτημά του έγινε αποδεκτό, πράγμα που σημαίνει πως ο άλλοτε NBAer -εφόσον μείνει ελεύθερος- μπορεί να αγωνιστεί απευθείας σε ομάδα της πατρίδας του.

Ως εκ τούτου, οι ενέργειες του Τούρκου σέντερ φαίνεται πως έδειξαν ως ένα βαθμό και τις... προθέσεις του «τριφυλλιού», με τον κόουτς Αταμάν να λαμβάνει την οριστική του απόφαση τις επόμενες μέρες.