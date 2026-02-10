Τσόχλας: «Υπήρχε πίστη στην ανατροπή, να γράψουμε ομορφότερα κεφάλαια από εδώ και πέρα»

Ο Πανιώνιος νίκησε με 87-76 την Μύκονο, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Greek Basketball League και ο Απόλλων Τσόχλας, εκ των άμεσων συνεργατών του Νέναντ Μάρκοβιτς στους «κυανέρυθρους», μίλησε στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio για το πως γύρισε ο διακόπτης στην ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το τι άλλαξε με τον ερχομό του Νέναντ Μάρκοβιτς και «γύρισε ο διακόπτης»: «Η αλήθεια είναι ότι σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση δε μπορείς να πεις κάτι “μαγικό” για να αλλάξει. Σίγουρα βοήθησαν πάρα πολύ οι αλλαγές, η αλλαγή προπονητή, υπήρξε γενικότερα μια αλλαγή στην ψυχολογία. Επειδή ο ερχομός του Νέναντ Μάρκοβιτς συνοδεύτηκε με νίκες, γύρισε πάρα πολύ εύκολα το έργο με αυτήν την αλλαγή. Και προηγουμένως η δουλειά γινόταν έτσι κι αλλιώς καλά. Ο κόουτς Ζούρος είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ εργατικός. Υπήρχαν προβλήματα και αλλαγές που έρεπε να γίνουν. Το πρωτάθλημα έχει δυναμώσει πάρα πολύ, ακόμα και οι ομάδες που παλεύουν για τη σωτηρία έχουν μεγάλα μπάτζετ, με παίκτες έμπειρους που έχουν παίξει Ευρωλίγκα. Εύκολα με δύο κακές ήττες ή κάποιες ατυχίες αλλάζει η ψυχολογία και μπαίνεις σε κινδύνους πλέον. Δεν υπάρχουν και τα play-out πια, πράγμα που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Γενικότερα ο κόουτς έδειξε μεγάλη πίστη στην ομάδα. Τις αλλαγές δεν τις έκανε αμέσως, έδειξε πίστη και στα παιδιά που υπήρχαν. Τον πίστεψαν και οι παίκτες και ήταν μια ευτυχής συγκυρία για την ομάδα. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και μετά τη διακοπή».

Για το αν έπαιξε ρόλο και η «βαριά» φανέλα του Πανιωνίου στην «κυανέρυθρη»… αντεπίθεση: «Σίγουρα παίζει ρόλο. Ο Πανιώνιος είναι πολύ μεγάλη ομάδα, έχει κόσμο, έχει μια βάση πολύ μεγάλη από πίσω, όλοι ξέρουν τι έχει δώσει στο ελληνικό μπάσκετ. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές παίζει πάντα ρόλο η ψυχολογία. Η ομάδα κατάφερε να την αλλάξει και έχει κάνει τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε ματς. Βοήθησαν πάρα πολύ οι αλλαγές των παικτών. Δε νομίζω πως πίστεψε κανείς ότι ο Πανιώνιος είχε πέσει από τόσο νωρίς, και λόγω της φανέλας και του ότι είναι μια ομάδα που λειτουργεί σε πολύ καλά πλαίσια. Δεν ήταν για να πέσει. Ήξεραν όλοι πως υπήρχαν ατυχίες, ότι με όλα όσα συνέβησαν δεν είχαν πάει καλά τα πράγματα, αλλά υπήρχε πίστη ότι μπορούσε να γυρίσει αυτό. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι για να τελειώσουμε καλά τη σεζόν».

Για το πόσο σημαντική ήταν η νίκη επί της Καρδίτσας στον 1ο γύρο, με τον τρόπο που ήρθε κιόλας: «Το σκεφτόμαστε καμιά φορά, γιατί έτσι όπως έγινε το πρωτάθλημα κάθε νίκη είναι σημαντική. Κάποια σημεία είναι κομβικά για να αλλάξει το μομέντουμ. Δεν καταφέραμε να το γυρίσουμε αμέσως, αλλά σίγουρα αυτή η νίκη μάς έδωσε μεγάλη βαθμολογική ανάσα».

Για τις όλες δυσκολίες που αντιμετώπισαν μέσα στη σεζόν φτάνοντας ως εδώ: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον Πανιώνιο, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο αυτήν τη στιγμή. Η ομάδα έχει ανακάμψει, έχει δείξει πολύ καλύτερα στοιχεία τον τελευταίο καιρό, έχει βρει τα πατήματά της. Οι δυσκολίες ήταν πολλές, αλλά νομίζω τις ξεπεράσαμε και μόνο καλύτερα μπορούμε να πάμε από ‘δω και στο εξής. Ελπίζω από ‘δω και πέρα να “γραφτούν” ομορφότερα κεφάλαια».

Για τη δυσκολία του να πείσουν τους παίκτες ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, παρά τις μαζεμένες νίκες και την αγωνιστική άνοδο: «Με όλα αυτά που έχει περάσει η ομάδα απ’ την αρχή, είναι όλοι προσγειωμένοι, θα είναι όλοι προσηλωμένοι μέχρι τέλους, δε θα εφησυχάσει κανείς και θα πει πως τελείωσε η δουλειά. Δε θα αφήσει και ο κόουτς να συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι είναι ο χαρακτήρας του».

Για το σημερινό (10/02) ευρωπαϊκό παιχνίδι με αντίπαλο τη Μπεσίκτας: «Βελτιώσαμε πολύ την εικόνα μας στο EuroCup. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που είναι πρόκληση για κάθε αθλητή, προπονητή και ομάδα να παίξει απέναντί της. Είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι απ’ τα φαβορί για την κατάκτηση, παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Όποιος έρθει στο γήπεδο θα δει κάτι διαφορετικό, όχι μια… απλή ομάδα. Νομίζω ότι μόνο να κερδίσουμε έχουμε από αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω να είμαστε πολύ δυνατοί και να έχουμε ενέργεια, γιατί με τις μεγάλες νίκες κάποιες φορές “αδειάζεις” λίγο. Επειδή είναι μες στην έδρα μας και θα έχουμε τον κόσμο μαζί μας, θα παρουσιαστούμε μια χαρά πιστεύω».

Για το μεγάλο κενό διάστημα που θα έχουν έκτοτε, με το επόμενο επίσημο ματς να είναι στις 07/03 κόντρα στο Περιστέρι: «Θα γίνουν σίγουρα κάποια φιλικά. Επειδή ακόμα δεν έχουμε κάνει τις προπονήσεις που θα ήθελε ο κόουτς, θα έχουμε τον χρόνο να δουλέψουμε και να δούμε τι θα κάνουμε στο πιο κρίσιμο κομμάτι του πρωταθλήματος».

Για το αν έχει γίνει, κατά τη γνώμη του, πιο αξιόπιστο το πρωτάθλημα: «Σίγουρα. Καταρχάς, έχει αλλάξει το οικονομικό επίπεδο των ομάδων. Με τις δικλείδες που έχουν μπει όλες οι ομάδες είναι στο επίπεδο που πρέπει. Το Μαρούσι δεν ήταν για να πέσει, όπως και ο Πανιώνιος. Άμα δούμε και τι παίκτες έρχονται μες στη μέση της χρονιάς στο πρωτάθλημα, δείχνει το πόσο έχει ανέβει το επίπεδο. Νομίζω πως μπορεί να έρθουν λίγες ομάδες ακόμα, έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό και όμορφο το πρωτάθλημα».

Για το πώς βιώνει τον ρόλο του προπονητή στην πρώτη του χρονιά με αυτόν: «Επειδή έπαιζα μπάσκετ έως σε μεγάλη ηλικία μπασκετικά, οι περισσότεροι φίλοι μου ήταν ήδη προπονητές, οπότε είχα μπει ήδη στο κλίμα με την επικοινωνία και όλα αυτά. Όταν μπαίνεις, όμως, απ’ την αρχή στο κομμάτι, ειδικά σε μια τέτοια κατάσταση, στα πολύ “βαθιά”, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά όλα καλά. Αφού η ομάδα πάει καλά, έχει αλλάξει η ψυχολογία όλων μας».

Για το αν έχει «σκοτώσει» τον παίκτη μέσα του: «Είμαι συνειδητοποιημένος. Δεν έχει προλάβει να μου λείψει το παικτικό κομμάτι. Είναι πάρα πολλές οι ώρες που σε απασχολεί η δουλειά απ’ την πλευρά του προπονητή, οπότε δεν έχει προλάβει να μου λείψει ακόμα».