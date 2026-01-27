«Βόμβα»: «Μένει ελεύθερος το καλοκαίρι ο Μάικ Τζέιμς»!

Δημοσίευμα του «Basketnews» ρίχνει τη «βόμβα», αναφέροντας πως ο Μάικ Τζέιμς θα μείνει ελεύθερος από τη Μονακό το καλοκαίρι!

Το πρώτο μεγάλο όνομα που θα απασχολήσει το μεταγραφικό παζάρι ενόψει της νέας περιόδου βρέθηκε, αφού όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο Αμερικανός άσος στο τέλος της σεζόν θα είναι free agent.

Η αρχική ανανέωση του Μάικ Τζέιμς με τη Μονακό προέβλεπε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, κάτι όμως που φαίνεται πως έχει αλλάξει αφού ο Αμερικανός άσος διαπραγματεύτηκε ξανά τους όρους της συνεργασίας κι έκοψε έναν χρόνο από το deal.

Αυτό σημαίνει πως το καλοκαίρι θα είναι ελεύθερος στην αγορά για να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα επιθυμεί, κάτι που προφανώς και φέρνει συναγερμό στους συλλόγους.

Ο ρέκορντμαν και πρώτος σκόρερ την ιστορία της Euroleague μετράει τη φετινή σεζόν με τη Μονακό 16,6 πόντους, 6,5 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ κι όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται για νέες περιπέτειες...