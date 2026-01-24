Χωρίς Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα και Ουόκαπ στη Ρόδο ο Ολυμπιακός

Χωρίς τους Μιλουτίνοφ Νιλικίνα και Ουόκαπ θα παραταχθεί στη Ρόδο ο Ολυμπιακός για το κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στον Κολοσσό (25/1, 13:00).

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μετά το χτύπημα στο κεφάλι στο ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τίθεται ξανά εκτός αποστολής, όπως και στο ματς με την Αναντολού Εφές. Εκτός και ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο.

Για λόγους ξεκούρασης δεν είναι στην αποστολή ο Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος επιβαρύνθηκε την τελευταία εβδομάδα με τα δύο παιχνίδια στη Euroleague. Έτσι, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει με έντεεκα παίκτες , συμπεριλαμβανομένου του νεαρού Γιώργου Μπουρνελέ, ενώ νοκ άουτ παραμένει ο Μόντε Μόρις.

Αυτό σημαίνει πως οι ερυθρόλευκοι θα παρουσιαστούν χωρίς καθαρό πλέιμεϊκερ, με τους Ουόκαπ, Νιλικίνα και Μόρις να μη δίνουν το παρών και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να βρει λύσεις για τη θέση του άσου.