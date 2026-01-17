Τζα Μοράντ: Ενδιαφέρονται οι Ράπτορς - Εκτός «κυνηγιού» οι Χιτ

Ο Τζα Μοράντ αναμένεται να παραχωρηθεί με trade από τους Μέμφις Γκρίζλις και οι Τορόντο Ράπτορς ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Την ίδια ώρα, οι Μαϊάμι Χιτ έχουν στρέψει αλλού την προσοχή τους.

Η θητεία του Τζα Μοράντ στους Μέμφις Γκρίζλις αναμένεται να ολοκληρωθεί. Ο 26χρονος δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα του οργανισμού και όλα δείχνουν πως μετά το trade deadline θα αγωνίζεται σε άλλη ομάδα.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι Τορόντο Ράπτορς παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του και είναι πιθανό να κινηθούν για την απόκτησή του. Σημειώνεται πως οι Ράπτορτς ήθελαν τον Τρε Γιανγκ, ο οποίος τελικά κατέληξε στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Την ίδια ώρα, ο Μπράιαν Ουίντχορστ ανέφερε πως οι Μαϊάμι Χιτ, παρά τις φήμες, δεν θα κινηθούν για τον Μοράντ. Και αυτό γιατί ο οργανισμός έχει την προσοχή του στην free agency του 2028, όπου παίκτες όπως οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Νίκολα Γιόκιτς και Ντόνοβαν Μίτσελ θα μπορούν να είναι ελεύθεροι.

Έτσι, δεν θέλουν να αλλάξουν κατεύθυνση και πλάνα για να προσθέσουν στο ρόστερ τους τον αστέρα των Γκρίζλις.