Επίσημο: Στην Ντουμπάι BC o Καμπόκλο

Η Ντουμπάι BC με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μπρούνο Καμπόκλο, αντικαθιστώντας το κενό που άφησε ο Σερτάκ Σανλί.

Ενίσχυση στην ρακέτα για την Ντουμπάι BC. H ομάδα από τα Εμιράτα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μπρούνο Καμπόκλο, ο οποίος έρχεται να δώσει λύσεις στα χέρια του Γιούρι Γκόλεματς.

Ο 30χρονος Βραζιλιάνος φόργουορντ/σέντερ θα έχει δικαίωμα να παίξει και στην Ευρωλίγκα, στην οποία δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στη φετινή σεζόν. Θυμίζουμε ότι ο Καμπόκλο δεν είχε δηλωθεί στην λίστα της Ευρωλίγκας από την Χάποελ, καθώς είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη μέση, στην αρχή της σεζόν

Την περσινή σεζόν (2024-25) είχε 23 συμμετοχές στο EuroCup με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, κατακτώντας και το τρόπαιο, με μέσο όρο 7,4 πόντους και 4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.