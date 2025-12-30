«Φαβορί για τον πάγκο της Γαλατασαράι ο Ποτσέκο»

Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος ο 53χρονος Ιταλός προπονητής, αποτελεί τη Νο1 επιλογή των ανθρώπων της Γαλατασαράι για να διαδεχθεί τον Γιακούπ Σεκιζκόκ.
«Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο είναι το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γαλατασαράι», ανέφερε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Τσέμα Ντε Λούκας για την υπόθεση του Ιταλού προπονητή.
ÚLTIMA HORA: Gianmarco Pozzecco, principal candidato para hacerse cargo del banquillo del Galatasaray turco.— Chema de Lucas (@chemadelucas) December 29, 2025
Gianmarco Pozzecco, leading candidate to take Galatasaray head coach position.