«Φαβορί για τον πάγκο της Γαλατασαράι ο Ποτσέκο»

Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της Γαλατασαράι για τον πάγκο της ομάδας, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας

Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος ο 53χρονος Ιταλός προπονητής, αποτελεί τη Νο1 επιλογή των ανθρώπων της Γαλατασαράι για να διαδεχθεί τον Γιακούπ Σεκιζκόκ.

«Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο είναι το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γαλατασαράι», ανέφερε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Τσέμα Ντε Λούκας για την υπόθεση του Ιταλού προπονητή.