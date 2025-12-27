Ο Πανιώνος ήταν σε άλλο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ηρακλή να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκη από νωρίς (80-66). Σε δύσκολη βαθμολογική θέση οι «κυανέρυθροι» με μια μόλις νίκη σε 12 παιχνίδια.

Πολύ εύκολο βράδυ του Ηρακλή στο Ιβανώφειο. Ο Γηραιός δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση του αποκαρδιωτικού Πανιωνίου - στο πρώτο μέρος - επικράτησε με 80-66 και συνεχίζει να δείχνει ανταγωνιστικό πρόσωπο στην GBL.

H ομάδα του Ζόραν Λούκιτς βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-6 και πλέον αρχίζει να κοιτάει την παρουσία στην 8άδα, με τους «κυανέρυθρους» να βρίσκονται σε δύσκολη βαθμολογική θέση με μια νίκη σε 12 παιχνίδια.

Για τους νικητές ο Ράιτ Φόρμαν ήταν ο κορυφαίος για ακόμα ένα παιχνίδι. Ο Αμερικανός γκαρντ μέτρησε 21 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Κρις Σμιθ να συμπληρώνει 13 πόντους με 5 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία του Έντλερ Ντέιβις με 12 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά για την ομάδα της Νέας Σμύρνης διασώθηκε ο Τσαλμπούρης με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, με το Ουότσον να συμπληρώνει επίσης 15 πόντους. Διψήφιος και ο Σταρκς με 11 πόντους και 5 ασίστ.

Αποκαρδιωτική εικόνα του Πανιωνίου, αφεντικός του παιχνιδιού ο Ηρακλής

Αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δυο ομάδες να οδηγούν το παιχνίδι σε αργό ρυθμό (3-2 στο 3’) και τον Ηρακλή να βρίσκει σκορ από τα 6.75μ. για να πάρει αέρα 4π. (8-4 στο 5’). Οι παίκτες του Λούκιτς έβγαζαν ένταση στην άμυνα, οι ψηλοί του Γηραιού έκαναν την διαφορά, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν την διαφορά τους στο +7 (18-11 στο 7’). Οι «κυανέρυθροι» μετρούσαν ήδη 4 λάθη και 4/13 σουτ, αδυνατούσαν να βρουν ρυθμό, με τον Ηρακλή να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +8 (20-12).

Με γρήγορο 4-0 μπήκε ο Ηρακλής στο δεύτερο δεκάλεπτο, δίνοντας διψήφια διαφορά στο προβάδισμα του (+12, 24-12), την ώρα που ο Πανιώνιος αδυνατούσε να βρει εύκολα διάδρομο προς το καλάθι. Η ομάδα του Λούκιτς έκανε ότι ήθελε στο παρκέ, εκτόξευσε το προβάδισμα του σε double-score (+15, 30-15 στο 14’), με τους «κυανέρυθρους» να μετρούν μόλις 3π. σε 5’. Ο Ηρακλής είχε γίνει το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, με την ομάδα του Ηλία Ζούρου να έχει αποκαρδιωτική εικόνα στο Ιβανώφειο και το προβάδισμα των γηπεδούχων να ξεπερνά τους 25π. (-27, 43-16 στο 18’). Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε τους Θεσσαλονικείς στο +26 (48-22) με τον Γηραιό να έχει βάλει σημαντικές βάσεις για μια άνετη νίκη.

Ο Ηρακλής διατήρησε εύκολα το προβάδισμα του και έφτασε σε μια άνετη νίκη

Σε σχέση με το πρώτο μέρος το δεύτερο ημίχρονο είχε επιθετικό ρυθμό, με τις δυο ομάδες να βρίσκουν σκορ και τον Πανιώνιο να σημειώνει σε 3’ όσους πόντους σημείωσε στην 2η περίοδο. Το προβάδισμα για τον Ηρακλή παρέμενε σε ασφαλή επίπεδα (+28, 63-35 στο 25’), με την ομάδα του Ηλία Ζούρου να έχει ανεβάσει την ένταση σε σχέση με το πρώτο μέρος, ωστόσο ήταν αδύνατο να ανατραπεί η υπάρχουσα διαφορά. Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τον Ηρακλή στο +25 (67-42) και το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα.

Ο Πανιώνιος ροκάνισε την διαφορά στους 20π. (67-47) στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με τον Ζόραν Λούκιτς να καλεί το πρώτο του τάιμ-άουτ στο ματς. Το προβάδισμα για τον Γηραιό παρέμενε στα επίπεδα των 20π. (74-54 στο 34'), με τις δυο ομάδες να έχουν αφήσει πλέον το ενδιαφέρον τους για την άμυνα. Το τελευταία λεπτά ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, οι «κυανέρυθροι» έριξαν την διαφορά κάτω από τους 20π. ύστερα από αρκετή ώρα. Το τελικό 80-66 αποτυπώνει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης, με τον Ηρακλή να παίρνει μια εύκολη νίκη κόντρα σε έναν αποκαρδιωτικό Πανιώνιο.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 48-22, 67-42, 80-66.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης