Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: «Δεν χάνεις τρεις φορές από μια ομάδα αν δεν είναι καλύτερη, πρέπει να βελτιωθούμε»

Ο Καναδός γκαρντ παραδέχθηκε την ανωτερότητα των «Σπιρουνιών» και σημείωσε ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα πρέπει να βελτιωθούν αν θέλουν να επιτύχουν τον στόχο τους στο τέλος της σεζόν.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Πρέπει να βελτιωθούμε ως ομάδα. Δεν χάνεις από μια ομάδα τρεις συνεχόμενες φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να είναι καλύτερη από εσένα.
Ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη, και αυτό ισχύει για όλους από την κορυφή μέχρι τον τελευταίο τροχό του οργανισμού, αν θέλουμε να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο».
Shai Gilgeous-Alexander: “We have to get better as group. You don’t lose to a team three times in a row in a short span without them being better than you.— Josue Pavón (@Joe_Sway) December 25, 2025
We have to get better. Look in the mirror, and that’s everybody from top to bottom, if we want to reach our ultimate goal” pic.twitter.com/g6tBBqGhOZ