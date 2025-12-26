Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: «Δεν χάνεις τρεις φορές από μια ομάδα αν δεν είναι καλύτερη, πρέπει να βελτιωθούμε»

Ο ηγέτης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, δεν μάσησε τα λόγια του μετά την τρίτη συνεχόμενη ήττα των πρωταθλητών από τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Καναδός γκαρντ παραδέχθηκε την ανωτερότητα των «Σπιρουνιών» και σημείωσε ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα πρέπει να βελτιωθούν αν θέλουν να επιτύχουν τον στόχο τους στο τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πρέπει να βελτιωθούμε ως ομάδα. Δεν χάνεις από μια ομάδα τρεις συνεχόμενες φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να είναι καλύτερη από εσένα.

Ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη, και αυτό ισχύει για όλους από την κορυφή μέχρι τον τελευταίο τροχό του οργανισμού, αν θέλουμε να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο».