Τα σκάει το κράτος: Έδωσε 29.300€ για νέα πανιά στο ΣΕΦ! (pics)

Με νόμο του ελληνικού κράτους έχει παραχωρηθεί το ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, ωστόσο το κράτος ξοδεύει… χωρίς αύριο για τη συντήρηση του γηπέδου, με νέο «απόκτημα» το πανί κάλυψης του παρκέ έναντι μόλις 29.300 ευρώ.

Οι... κρατικές επενδύσεις για το πρόβλημα της οροφής του ΣΕΦ συνεχίζονται: Αυτή τη φορά η Πολιτεία έδωσε 29.300 ευρώ για τα νέα πανιά που τοποθετήθηκαν στην έδρα του Ολυμπιακού.

Το πρόβλημα με την οροφή του ΣΕΦ δεν έχει λυθεί, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, παρά την παραχώρηση του γηπέδου σε εκείνη με νόμο του ελληνικού κράτους, ξεκαθαρίζει με τις τοποθετήσεις, αλλά και τις πράξεις της, πως περιμένει την Πολιτεία να το επιδιορθώσει και τα κονδύλια... συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς.

Λίγες εβδομάδες μετά την ευρωπαϊκή «κΣΕΦτίλα» με την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, η Πολιτεία, όπως μπορεί να διαβάσει κανείς στο "diavgeia", ενέκρινε και έδωσε 29.300 ευρώ για νέο πανί κάλυψης του παρκέ.

Με άλλα λόγια, το κράτος συνεχίζει να ξοδεύει... χωρίς αύριο, την ώρα που κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά τι θα συμβεί αν υπάρχει νέα ισχυρή βροχόπτωση σε μέρα που οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται εντός έδρας.

Γιατί συγκεκριμένα 29.300 ευρώ, όμως;

Φυσικά, ένα (από τα πολλά, είναι η αλήθεια...) ερώτημα που ανακύπτει εδώ είναι το πώς προκύπτει το συγκεκριμένο ποσό. Γιατί εγκρίθηκαν, δηλαδή, 29.300 ευρώ και όχι, ας πούμε, 30.100;

Τελείως συμπτωματικά η ανάθεση είναι ακριβώς κάτω από 30.000, που είναι το όριο. Τι συμβαίνει πάνω από αυτά τα λεφτά; Πραγματοποιείται διαγωνισμός...