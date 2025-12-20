ESPN: Φαβορί ο Σάι για το MVP του βραβείο, στην έκτη θέση ο Αντετοκούνμπο

Σε μία ψηφοφορία που έκανε το ESPN ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ τερμάτισε στην πρώτη θέση, ως το φαβορί για το βραβείο του MVP. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νίκολα Γιόκιτς, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς. Τέταρτος είναι ο Κέιντ Κάνινγκχαμ και πέμπτος ο Τζέιλεν Μπράνσον.
Σημειώνεται πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έκτος στη σχετική λίστα, ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα 8ος και ο Στεφ Κάρι στη 12η θέση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
1) Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ - 856 πόντοι
2) Νίκολα Γιόκιτς - 822 πόντοι
3) Λούκα Ντόντσιτς - 432 πόντοι
4) Κέιντ Κάνινγκχαμ - 271 πόντοι
5) Τζέιλεν Μπράνσον - 106 πόντοι
6) Γιάννης Αντετοκούνμπο - 32 πόντοι
7) Ταϊρί Μάξει - 25 πόντοι
8) Βίκτορ Ουεμπανιάμα - 18 πόντοι
9) Τζέιλεν Μπράουν - 15 πόντοι
10) Ντόνοβαν Μίτσελ - 6 πόντοι
11) Άντονι Έντουαρντς - 5 πόντοι
12) Στεφ Κάρι - 1 πόντος
13) Άλπερεν Σενγκούν - 1 πόντος
14) Τζέιλεν Τζόνσον - 1 πόντος