ESPN: Φαβορί ο Σάι για το MVP του βραβείο, στην έκτη θέση ο Αντετοκούνμπο

Σύμφωνα με την ψηφοφορία του ESPN ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είναι το φαβορί για το βραβείο του MVP τη φετινή σεζόν. Στην έκτη θέση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Σε μία ψηφοφορία που έκανε το ESPN ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ τερμάτισε στην πρώτη θέση, ως το φαβορί για το βραβείο του MVP. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νίκολα Γιόκιτς, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς. Τέταρτος είναι ο Κέιντ Κάνινγκχαμ και πέμπτος ο Τζέιλεν Μπράνσον.

Σημειώνεται πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έκτος στη σχετική λίστα, ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα 8ος και ο Στεφ Κάρι στη 12η θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

1) Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ - 856 πόντοι

2) Νίκολα Γιόκιτς - 822 πόντοι

3) Λούκα Ντόντσιτς - 432 πόντοι

4) Κέιντ Κάνινγκχαμ - 271 πόντοι

5) Τζέιλεν Μπράνσον - 106 πόντοι

6) Γιάννης Αντετοκούνμπο - 32 πόντοι

7) Ταϊρί Μάξει - 25 πόντοι

8) Βίκτορ Ουεμπανιάμα - 18 πόντοι

9) Τζέιλεν Μπράουν - 15 πόντοι

10) Ντόνοβαν Μίτσελ - 6 πόντοι

11) Άντονι Έντουαρντς - 5 πόντοι

12) Στεφ Κάρι - 1 πόντος

13) Άλπερεν Σενγκούν - 1 πόντος

14) Τζέιλεν Τζόνσον - 1 πόντος