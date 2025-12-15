Γκίλτζιους Αλεξάντερ: «Στόχος μας να γίνουμε καλύτεροι, όχι το σερί»

Ο Γκίλτζιους Αλεξάντερ σε δηλώσεις του μετά την ήττα των Θάντερ κόντρα στους Σπερς για το NBA Cup σημείωσε ότι τον ενδιαφέρει η ομάδα να βελτιώνεται και να γίνεται καλύτερη και όχι το σερί.

Το απίθανο σερί νικών των Θάντερ έφτασε στο τέλος του: Οι Σπερς επικράτησαν της Οκλαχόμα με 109-111 για το κύπελλο του ΝΒΑ και έβαλαν τέλος στο σερί 15 νικών. Ο Γκίλτζιους - Αλεξάντερ μετά την ήττα δεν εμφανίστηκε απογοητευμένος και επικεντρώθηκε στο να αξιοποιήσει η ομάδα του την απογοήτευση για να βελτιωθεί.

Ο στόχος μου είναι να γίνουμε καλύτεροι. Οπότε, αν γίνουμε καλύτεροι από αυτό που είμαστε τώρα, αυτό θα πρέπει να λυθεί από μόνο του. Έτσι το βλέπω εγώ. Για μένα, οι στόχοι είναι άσκοποι όταν είναι τόσο μακριά. Πρέπει να φροντίζεις τα πάντα βήμα προς βήμα, και απόψε δεν το κάναμε. Αν στοιβάζουμε νύχτες όπως απόψε, δεν θα το πλησιάσουμε καν».

Ο Γκίλτζους-Αλεξάντερ είπε επίσης ότι οι Θάντερ γνωρίζουν ότι δεν θα κερδίσουν το παιχνίδι απλώς και μόνο επειδή εμφανίζονται. Ξέρουν ότι πρέπει να παίξουν καλά για να νικήσουν.

«Δεν μπορούμε να μας κακομάθουν», είπε ο Γκίλγκους-Αλεξάντερ. «Δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι είμαστε πάνω από οτιδήποτε. Εμείς, όπως και κάθε ομάδα στο πρωτάθλημα, αν εμφανιστείς σε μια βραδιά και δεν κάνεις το απαραίτητο πράγμα για να κερδίσεις, πιθανότατα δεν θα κερδίσεις, όσο ταλαντούχος κι αν είσαι ή όσο καλός και αν είσαι. Αυτό συνέβη και για εμάς απόψε»