Τίμησε τους Ιτούδη, Δέδα και Μότλεϊ η Φενέρ (pic)

Στο σπουδαίο ματς ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και την «σταχτοπούτα» της διοργάνωσης, ο Δημήτρης Ιτούδης, ο Στέφανος Δέδας και ο Τζόναθαν Μότλεϊ τιμήθηκαν από τους ανθρώπους της πρώτης για την προσφορά τους στην ομάδα τα προηγούμενα χρόνια.
Συγκεκριμένα οι δύο προπονητές και ο Αμερικανός ψηλός συνεργάστηκαν στη Φενέρ για περίπου 1,5 χρόνο (2022-23) και φέτος είναι και οι τρεις μαζί στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Πριν το τζάμπολ οι τρεις τους παρέλαβαν από ένα αναμνηστικό πλακάτ καλωσορίσματος.
Karşılaşma öncesi, bir dönem takımımıza hizmet eden Dimitris Itoudis, Stefanos Dedas ve Johnathan Motley'e kendileri için hazırlanan tasarımları takdim ettik!#YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/chTNkYUNJ6— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) November 13, 2025