Τίμησε τους Ιτούδη, Δέδα και Μότλεϊ η Φενέρ (pic)

Την τιμητική τους είχαν τρία πρόσωπα της Χάποελ Τελ Αβίβ πριν το τζάμπολ με τη Φενέρμπαχτσε.

Στο σπουδαίο ματς ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και την «σταχτοπούτα» της διοργάνωσης, ο Δημήτρης Ιτούδης, ο Στέφανος Δέδας και ο Τζόναθαν Μότλεϊ τιμήθηκαν από τους ανθρώπους της πρώτης για την προσφορά τους στην ομάδα τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα οι δύο προπονητές και ο Αμερικανός ψηλός συνεργάστηκαν στη Φενέρ για περίπου 1,5 χρόνο (2022-23) και φέτος είναι και οι τρεις μαζί στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Πριν το τζάμπολ οι τρεις τους παρέλαβαν από ένα αναμνηστικό πλακάτ καλωσορίσματος.