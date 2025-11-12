Το ένα παπούτσι του Φαρίντ παράδειγμα προς μίμηση για κάθε νεόπλουτο νεαρό!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για την αυταπάρνηση ενός 36χρονου που δεν έχει να αποδείξει τίποτα, αλλά έδειξε τι σημαίνει αθλητικός εγωισμός.

Η σκηνή-μύθος, από εκείνες που πρέπει να τις δείχνεις σε κάθε πανεπιστήμιο στους επίδοξους πρωταγωνιστές των σπορ. Ο Κένεθ Φαρίντ "χάνει" το ένα παπούτσι του ευρισκόμενος στη ρακέτα της ομάδας του. Όχι μόνο δεν σταματάει, όχι μόνο δεν προστατεύεται, αλλά σηκώνεται και ταπώνει τον αντίπαλο.

Ο Παναθηναϊκός φεύγει στον αιφνιδιασμό κι εκεί προφανώς περιμένεις ότι ο Αμερικανός δεν θα ακολουθήσει αλλά θα σηκώσει το παπούτσι του από το παρκέ, θα το φορέσει και θα περιμένει την επιστροφή των συμπαικτών του. Αμ, δε...

Ο τύπος φεύγει σφαίρα για την άλλη ρακέτα πατώντας σε ένα παπούτσι και μία... κάλτσα. Και συμμετέχει κανονικά στην επίθεση. Σηκώνεται, παίρνει ριμπάουντ και μετά κερδίσει φάουλ στην προσπάθεια να σκοράρει. Μυθικά πράγματα!

Δεν υπήρχε πιο ολοκληρωμένος τρόπος για να συστηθεί ο Φαρίντ στο κοινό του Παναθηναϊκού και να (επανα)συστηθεί σε αυτό της Ευρωλίγκας. Η σκηνή που περιέγραψα είναι μεγαλύτερη ακόμη και από το εμφατικό "νταμπλ νταμπλ" το οποίο έντυσε ένα μεγαλειώδες ντεμπούτο. Γιατί αποτύπωσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τον αθλητικό εγωισμό ενός μπασκετμπολίστα 36 ετών που έπαιξε σα διψασμένος 20χρονος. Σα να μην έχει περάσει ούτε μέρα από το ΝΒΑ σα να μην έχει πετύχει τίποτα στην καριέρα του αλλά τώρα ξεκινάει!

"Εμείς ξέραμε ποιος είναι ο Φαρίντ" είπε λιτά ο Κέντρικ Ναν μετά το τέλος του αγώνα. Και ο Παναθηναϊκός, προφανώς, ήξερε από τη στιγμή που ο Παπάς μίλησε με τον Πρίφτη και είχε ο οργανισμός όλες τις πληροφορίες που χρειαζόταν.

Οταν αποκτήθηκε με το ολίγων μηνών συμβόλαιο, πολλών το μυαλό (και ο φόβος) πήγε στον Πλάις που ήρθε πέρυσι στον Επτάστερο κουβαλώντας μεν μια σπουδαία καριέρα αλλά στην πράξη αποδείχθηκε ότι αυτή είχε ολοκληρωθεί και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο επίπεδο της Ευρωλίγκας.

Αντίθετα ο Φαρίντ με το "καλησπέρα", έδειξε πως όχι μόνο θα είναι πολύτιμος, αλλά ταυτόχρονα πολύ πιο ουσιαστικός και από τον Γιούρτσεβεν. Με αυτόν στον παρκέ ο Παναθηναϊκός έπαιξα ξανά πικ, οι "κοντοί" βρήκαν τον ρόλο τους στη δημιουργία, το γήπεδο άνοιξε, ο Μήτογλου οργίασε. Με δυο λόγια ένας κανονικός και γεμάτος ενέργεια σέντερ μεταμόρφωσε μια "προβληματική κατάσταση" σε ομάδα αντάξια του υψηλού επιπέδου ρόστερ της και βέβαια των προσδοκιών της. Κι όλα τούτα με μία μόλις προπόνηση, με ένα μόλις παιχνίδι 23 λεπτών.

Ο Κένεθ Φαρίντ με την αυταπάρνηση που κατέθεσε στο γήπεδο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε νεόπλουτο πιτσιρικά ο οποίος όταν βρίσκει δύο πρωτοσέλιδα και παίρνει ένα καλό συμβόλαιο ξεχνάει να δουλεύει. Ο 36χρονος που δεν έχει να αποδείξει τίποτα έχοντας διανύσει μια σπουδαία καριέρα, δουλεύει ακατάπαυστα και έπαιξε με πάθος παιδιού που ξεκινάει τώρα για να κερδίσει τη ζωή. Με ένα παπούτσι; Ακόμη και με σκέτες κάλτσες αν του ζητούσε ο Αταμάν θα πολεμούσε.

Αυτοί οι παίκτες έχουν τον σεβασμό όλων. Προφανώς ο Φαρίντ δεν θα μπορεί σε κάθε παιχνίδι να κάνει νταμπλ νταμπλ. Εδειξε όμως ότι σε κάθε παιχνίδι θα αφήνει στο παρκέ όσα έχει στο κορμί και στην ψυχή του. Και τούτο είναι τεράστιο κέρδος για μια ομάδα η οποία βασανίζεται πολύ στο "5" και έχει ανάγκη την ενέργεια για να βάλει μπροστά για τα καλά τις μηχανές της.