Θλιβερές εικόνες που μειώνουν τον Ολυμπιακό

Έβρεξε και η οροφή του ΣΕΦ άρχισε να στάζει την ώρα του αγώνα με τον Πανιώνιο και ευτυχώς δεν υπήρξαν σημαντικά προβλήματα για μια κατάσταση που συνεχίζει να μην αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα που θα έπρεπε.

Βρέχει, πλημμυρίζει το ΣΕΦ. Διαρροές που διορθώθηκαν τα προβλήματα της οροφής, μετά νέες διαρροές πως φταίει το κράτος γιατί αν και ανακοινώθηκε η παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, για κάποιο λόγο που κανείς δεν εξήγησε δεν έχει περάσει στους «ερυθρόλευκους». Μέχρι να έρθει ο Βρούτσης και να τους εκθέσει τονίζοντας πως όλα αυτά είναι ευθύνη των «ερυθρόλευκων» γιατί είναι στην κατοχή τους η εγκατάσταση για 49 χρόνια.

Ένα μπάχαλο, το πρόβλημα παραμένει, η... πληγή είναι ορθάνοιχτη και ασχολούνται με την επικοινωνία. Να δείξουν πως δεν φταίει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, κάποιος άλλος ευθύνεται. Την ίδια ώρα βέβαια, δεν κάνουν τίποτα για να επιδιορθωθεί το πρόβλημα.

Επί ημερών Αγγελόπουλων, στο θέμα αυτό ο Ολυμπιακός έχει ντροπιαστεί αρκετά. Αγωνιστικά είναι ισχυρός, έχει φιλοδοξίες υψηλότατες. Την ίδια ώρα μιλάμε για ένα γήπεδο που μοίραζαν βεντάλιες όταν έκανε ζέστη και κρεμάνε μουσαμάδες για να μην πέσει στο παρκέ το νερό που στάζει από την οροφή. Αυτά είναι αποδεκτά στο ερασιτεχνικό επίπεδο, σε κάποιο δημοτικό κλειστό της επαρχίας που δεν υπάρχουν οι πόροι να φτιαχτεί. Όχι στο δεύτερο μεγαλύτερο κλειστό της χώρας, όχι στην έδρα μιας ομάδας όπως ο Ολυμπιακός.

Στο ίδιο ματς μάλιστα, υπήρχαν σόου με φωτογραφίες, βραβεύσεις και αποθεώσεις. Καλά όλα αυτά. Με την ουσία τι γίνεται, επειδή ο φόβος πλέον είναι μεγάλος. Δεν είμαστε στο καλοκαίρι να περιμένουμε μια καταιγίδα και τη βγάλαμε. Ούτε μονίμως θα υπάρχει η τύχη να βρέχει όταν ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας στην Euroleague.

Το ΣΕΦ ανήκει στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Το πρόβλημα είναι δικό της και αποκλειστική υπευθυνότητά της για να το διορθώσει. Πάλι καλά που έσταζε εκτός γραμμών τουλάχιστον και έσπευδαν οι άνθρωποι να σκουπίζουν το σημείο, μην πατήσει κάποιος αθλητής εκεί και έχουμε άλλα που κανείς δεν θέλει να σκέφτεται.

Δεν μπορεί να βγει χειμώνας με διαρροές στα ΜΜΕ και διαρροές στην οροφή συγχρόνως. Πρέπει να σταματήσουν. Οι πρώτες γιατί δεν έχουν κανένα νόημα και δείχνουν έλλειψη κατανόησης της σοβαρότητας της κατάστασης, ενώ οι άλλες γιατί ντροπιάζουν την ΚΑΕ Ολυμπιακός σε μέγιστο βαθμό. Άντε στα εντός συνόρων τις «πνίγουν», μη γίνει σε κάνα ευρωπαϊκό παιχνίδι μόνο και γίνουμε διεθνώς ρεζίλι.

Ας αποφασίσουν αυτό που έλεγαν πως υπάρχει σαν σκέψη. Να αλλάξουν έδρα για κάποιο διάστημα και να «τρέξουν» έστω τις εργασίες στην οροφή. Όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά ζητήματα, ο καλλωπισμός του κλειστού και η αύξηση χωρητικότητας, δεν έχουν καμία σημασία. Φροντίστε ως ιδιοκτήτες πλέον, να λύσετε αυτά τα ζητήματα.

Όσο ισχυροί κι αν είναι στις διαρροές, οι «ερυθρόλευκοι» είναι καιρός να καταλάβουν πως ρεζιλεύουν το ίδιο τους το όνομα έτσι. Υποτιμούν το κοινό τους. Κι εδώ δεν είναι θέμα τοξικών συγκρίσεων με τον αιώνιο για να τους νοιάζει μόνο η επικοινωνία. Είναι καθαρά και αποκλειστικά δική τους υπόθεση. Το γήπεδο στάζει. Αν αυτό είναι αποδεκτό για ομάδα με βλέψεις κατάκτησης της Euroleague, τότε το πρόβλημα είναι τεράστιο.