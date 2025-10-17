Στο... μυαλό του Τζόρνταν: Γίνεται special contributor στο NBC

Ο Μάικλ Τζόρνταν θα είναι special contributor στο NBC και έτσι ο κόσμος θα μπορεί να βλέπει τα πράγματα από την οπτική γωνία του θρύλου των Μπουλς.

Ο Κρις Κόλινσγουρθ μίλησε για τον ρόλο που θα έχει ο Μάικλ Τζόρνταν στο NBC ως special contributor.

Μιλώντας στο «Up and Adams show» ανέφερε: «Είμαι σίγουρος ότι είναι μεγάλη έκπληξη, αλλά θα είναι μια βαθιά βουτιά στον εγκέφαλο του Μάικλ Τζόρνταν. Είναι αρκετό αυτό για να σας κάνω να περιμένετε χωρίς να αποκαλύψω τίποτα;».

Και ολοκλήρωσε: «Τα πράγματα που θα θέλατε πραγματικά να μάθετε από τον Μάικλ Τζόρνταν — αν είχατε την ευκαιρία να καθίσετε και να κάνετε μια συζήτηση μαζί του, χωρίς κάμερες, μόνο με μερικά ποτήρια κρασί και να απολαύσετε μια υπέροχη συζήτηση για όλα όσα γνωρίζατε ή νομίζατε ότι γνωρίζατε για αυτόν — θα τα μάθετε όλα».