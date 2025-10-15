Καλαμπάκος: «Ήταν καλή εποχή που επέστρεψα στην Αθήνα για μία καλή ομάδα όπως ο Πρωτέας»

Ο Πρωτέας Βούλας επικράτησε με 84-99 του Λαυρίου εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Elite League, και ο προπονητής των νικητών, Ντίνος Καλαμπάκος, μίλησε στην εκπομπή «Άκου τι έκανες».

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Λαυρίου: «Προσπαθούμε να αποκτήσουμε μία “ταυτότητα”. Ακόμα δεν είμαστε στα καλύτερα μας, όταν επιστρέψουν οι τραυματίες θα παίξουμε καλύτερα. Μας λείπουν παίκτες με προβλήματα από την προετοιμασία».

Για τον φετινό στόχο του Πρωτέα Βούλας: «Θέλουμε κάθε Σάββατο να είμαστε υγιής και να παίζουμε καλύτερα. Κάθε χρονιά ένα εκ των φαβορί δεν τα καταφέρνει. Το πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ σκληρό, υπάρχει αρκετό “μπασκετικό ξύλο”. Όποιος έχει “πλούσιο” ρόστερ έχει μεγάλη τύχη. Δεν υπάρχουν τα μεγάλα ονόματα της κατηγορίας που έβλεπες πραγματικά όμορφο μπάσκετ».

Για τη χημεία της ομάδας: «Το δύσκολο είναι να αποδεχτείς τον ρόλο σου στην αρχή. Πρέπει να παρουσιάσουμε κάτι και ο καθένας να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του. Αν δεν το αποδεχτεί ο καθένας, θα δεις ομάδες να “συνθλίβονται”».

Για το επόμενο (20/10) παιχνίδι απέναντι στον Πανερυθραϊκό: «Η ομάδα αυτή είναι χρόνια στην κατηγορία, με έμπειρο προπονητή. Στον αγώνα απέναντι στον Βίκο έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στην αθλητικότητα του αντιπάλου. Έχει μάθει να ζει τα παιχνίδια και έχει δύο πολύ καλούς ξένους παίκτες. Έχει νιάτα και έμπειρους αθλητές. Δεν υπάρχει κανένα ματς που να πεις έκπληξη μια νίκη ομάδας. Αν δεν είσαι συγκεντρωμένος στο παρκέ και δεν ετοιμάσεις την ομάδα όπως πρέπει, τότε θα χάσεις».

Για τον Τέραν Πέτεγουεϊ : «Είναι επαγγελματίας, το ιστορικό του δεν το έδειχνε. Τώρα έχει ωριμάσει και αξιολόγησε κάποια πράγματα. Είμαστε όλοι στον Πρωτέα ευχαριστημένοι από το πώς συμπεριφέρεται και πώς δουλεύει».

Για το τι τον έχει εντυπωσιάσει έως τώρα στο πρωτάθλημα: «Οι ομάδες ακόμη φτιάχνονται και οι παίκτες έχουν ακόμα καιρό για να είναι έτοιμες. Ακόμα είναι… τζόγος. Περίμενα τις εμφανίσεις του Βίκου, δεν περίμενα τις δύο ήττες από ΑΓΕΧ και Λαύριο. Όλα ρυθμίζονται, όμως, μες στην σεζόν. Είναι νωρίς για να “καταδικάσεις” κάποια ομάδα. Οι “φρέσκες” ομάδες θα ετοιμαστούν όταν πρέπει. Μην ξεχνάμε ότι είναι “διαβολοβδομάδα” η επόμενη. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια. Ήταν καλή εποχή που επέστρεψα στην Αθήνα, για μία καλή ομάδα όπως ο Πρωτέας».

Για την εμπειρία του στην κατηγορία: «Τώρα έχει άλλο ενδιαφέρον, πλέον προσεγγίζουμε αλλιώς το παιχνίδι. Έχει γίνει πιο αθλητικό το μπάσκετ. Η Νίκη Βόλου μάς νίκησε ενώ δεν το περίμενε κανείς, έχει διάθεση και “φρέσκα” πόδια».

Για τις διαφορές στο σύγχρονο μπάσκετ: «Οι ομάδες έχουν γίνει πιο σκληρές. Εμείς θέλουμε να παίζουμε όπως ξέρω τόσα χρόνια, θέλουμε να είμαστε γρήγοροι, θεαματικοί και σκληροί. Η χρονιά θα μας οδηγήσει στον τρόπο παιχνιδιού. Ο Πέτεγουεϊ έχει παίξει στην Ευρώπη και σε καλύτερες ομάδες από τον Πρωτέα στην Ελλάδα. Θα στηριχτούμε σε αυτόν. Πρέπει να έχουμε χημεία και πρέπει να μειώσουμε στα σκαμπανεβάσματα μας».