Kαλύτερα τώρα, παρά μετά: Η τέλεια εποχή για να κοιταχτείς στον καθρέφτη

Ο Παναθηναϊκός έκανε τη ζωή του δύσκολη στη Βιτόρια, όμως με τους παίκτες κλάσης που διαθέτει πήρε το διπλό, έχοντας ήδη δει τα προβλήματά του από τα πρώτα κιόλας ματς. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Μία νίκη είναι πάντα μία νίκη σε ένα μαραθώνιο που από τη φετινή σεζόν είναι ακόμα πιο μακρινός. Συνήθως τα ματς των πρώτων αγωνιστικών είναι αυτά που στο φινάλε κάνουν τη διαφορά, αφού μία επικράτηση και 1-2 πόντοι στο τέλος της κανονικής διάρκειας κρίνουν το πλασάρισμα.

Πόσες και πόσες φορές δεν το έχουμε ζήσει αυτό. Και ο Παναθηναϊκός σε ένα ματς που δεν εντυπωσίασε, κατάφερε να φύγει με το διπλό από τη Βιτόρια μετά από 8 χρόνια, σπάζοντας ακόμα μία κατάρα. Γιατί; Γιατί διαθέτει τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη.

Τον παίκτη που δεν φοβάται να πάρει καμία μπάλα, όσο κι αν καίει, όποιο βάρος κι αν έχει. Ο Κέντρικ Ναν σε 4" τα έβαλε με 2-3 παίκτες, αφού όλη η Ευρώπη γνώριζε εκ των προτέρων ότι η μπάλα θα πάει σε αυτόν, και με ένα ακόμα buzzer beater ολοκλήρωσε την 30άρα και τελείωσε τη δουλειά.

Και κάπου εδώ ξεκινάνε τα θέματα. Δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε θα είναι η τελευταία φορά που μία ομάδα παίρνει μία διαφορά 17 πόντων και την χάνει. Στο χρονικό σημείο που την είχε όμως ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν απλώς μία διαχείριση για να μην κινδυνεύσει καν.

Και όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά έκανε ό,τι χρειαζόταν για να βάλει για τα καλά την Μπασκόνια στο παιχνίδι και από το 54-71 του 29' να φτάσει στο 84-84 του 39'. Ένα επιμέρους 30-13 κι ένα χαμένο ριμπάουντ από τον παίκτη που ηθελημένα έχασε τη βολή και κατέληξε να είναι μόνος του με το καλάθι.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Παναθηναϊκός θέλει χρόνο. Είναι μία ομάδα χωρίς προετοιμασία, που ακόμα δεν έχει βρεθεί όλη μαζί και έχει παίξει μόλις 4 επίσημα παιχνίδια. Σε μία χρονιά που οι προπονήσεις είναι είδος υπό εξαφάνιση κι αν υπάρξουν έστω και 2 σερί ο Αταμάν κάνει πάρτι.

Πως θα βρεθεί ρυθμός; Μέσω των παιχνιδιών. Από ματς σε ματς. Οι «πράσινοι» βλέπουν μπροστά τους όλα τα προβλήματα που μπορεί να τους παρουσιαστούν στη σεζόν και καλούνται να βρουν λύσεις και να ανεβάσουν το επίπεδο ετοιμότητάς τους. Πρώτο και κύριο θέμα; Η άμυνα.

Από τη μία είναι λογικό να μην έχει βρεθεί η χημεία, αφού κάτι οι τραυματισμοί, κάτι οι λίγες μέρες προετοιμασίας δεν επέτρεψαν να αποκτηθεί. Άλλωστε και καμία ομάδα δεν το έχει καταφέρει ακόμα και είναι λογικά όλα τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση, αφού δεν μπορεί ακόμα να υπάρχει σταθερότητα.

Ποιο είναι το θετικό; Καλύτερα τώρα, παρά μετά! Στο «τριφύλλι» βλέπουν εξ αρχής το κλειδί που θα κρίνει την τελική έκβαση της σεζόν. Την άμυνα. Εκεί έχουν το μεγαλύτερο θέμα κι αυτό είναι που καλούνται να λύσουν άμεσα. Και μέσα σε όλα, αν εξαιρεθεί το ματς με την Μπαρτσελόνα, βάζουν και τις νίκες στο τσουβάλι τους.

Πάντα είναι καλύτερο να προβληματίζεις αλλά να κερδίζεις, παρά και να προβληματίζεις και να χάνεις.

Ο Αταμάν ήδη το χτύπησε το καμπανάκι. Και τόσο ηχηρά ώστε να ακουστεί σε όλους. Το θέμα πλέον είναι πως θα το διαχειριστούν οι παίκτες και πόσο γρήγορα -στο σημείο που είναι δυνατό φυσικά- θα βρεθούν πάνω στο παρκέ. Εκεί θα κριθεί και το πότε θα αλλάξει ο διακόπτης στον Παναθηναϊκό.

Άλλωστε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως μιλάμε για τις 10 Οκτωβρίου, όπου είτε παίζεις το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη, είτε όχι, τίποτα δεν κρίνεται. Αντίθετα είναι η τέλεια εποχή για να κοιταχτείς στον καθρέφτη και να βελτιώσεις τις όποιες ατέλειες.