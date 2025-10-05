Παναθηναϊκός: Με Σερέλη και αλλαγές στη 12αδα κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 4μμ στο ΟΑΚΑ απέναντι στον ΠΑΟΚ τον οποίο θα υποδεχθεί με αλλαγές στη 12αδα και τον Σερέλη head coach καθώς ο Εργκίν Αταμάν εκτίει ποινή μίας αγωνιστικής από τους περυσινούς τελικούς λόγω δηλώσεων.

Οι πράσινοι θα παραταχθούν με νέα πρόσωπα στη 12αδα καθώς θα κοπούν δύο ξένοι. Ο Γκριγκόνις αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ώστε να βρει ρυθμό, ενώ όλα δείχνουν πως ο Τολιόπουλος θα κάνει επίσημο ντεμπούτο.

Απών θα είναι από τον πάγκο ο Αταμάν δεδομένου ότι από πέρυσι έχει επιβληθεί ποινή μίας αγωνιστικής λόγω δηλώσεων που κρίθηκαν δυσφημιστικές στη διάρκεια των τελικών των πλέι οφ.

Στο ματς θα πρέπει να δηλωθούν 6 ξένοι κάτι που σημαίνει πως το πρωί θα αποφασιστεί ποιοι θα πάρουν ανάσες ενόψει συνέχειας. Οι 6 Ελληνες πάντως αναμένεται να είναι οι γνωστοί: Σλούκας, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ, Τολιόπουλος και Ρογκαβόπουλος.