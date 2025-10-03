Χωρίς Κουλμπόκα και Φόρεστερ στην Καρδίτσα ο Άρης Betsson

Με δύο σημαντικές απουσίες στους ψηλούς ταξίδεψε στην Καρδίτσα ο Άρης Betsson για την αυριανή αναμέτρηση (4/10, 16:00) κόντρα στην ομώνυμη τοπική ομάδα, με τον Μπόγκνταν Καράιτσιτς να μην υπολογίζει στους Άρνολντας Κουλμπόκα και Τζέικ Φόρεστερ.

Ο Κουλμπόκα παραμένει εκτός δράσης, καθώς έχασε και την πρεμιέρα του Eurocup, ενώ ο Φόρεστερ χτύπησε στο γόνατο στο ματς με τη Βενέτσια στο Eurocup την Τετάρτη και θα προφυλαχθεί. Αμφότεροι, εκφράζεται η αισιοδοξία πως θα μπορούν να ενισχύσουν την ομάδα στη 2η αγωνιστική του Eurocup κόντρα στους Χάμπουργκ Τάουερς (8/10,20:00).

Αναλυτικά η ενημέρωση της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ:

«Ο ΑΡΗΣ Betsson ξεκινά τις υποχρεώσεις του στη φετινή Stoiximan GBL, με τον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Καρδίτσα ιαπωνική, αύριο Σάββατο (04/10, 16:00) στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης».

Η ομάδα του Μπόγκνταν Καράιτσιτς ολοκλήρωσε σήμερα (03/10) την προετοιμασία της με μία προπόνηση στο «Nick Galis Hall» και το απόγευμα η αποστολή αναχωρεί για τη θεσσαλική πόλη.

Εκτός αποστολής έμειναν ο Αρνόλντας Κουλμπόκα, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε στον λαγονοψοΐτη, και ο Τζέικ Φόρεστερ, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα στο γόνατο στον αγώνα με τη Reyer Venezia και κάνει επίσης αποθεραπεία.

Την αποστολή του ΑΡΗ Betsson απαρτίζουν οι:

Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Παναγιώτης Λέφας, Μπράις Τζόουνς, Μπρίν Φορμπς, Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Γκιουζέλης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Καζαμίας, Στίβεν Ίνοχ, Ρόνι Χάρελ, Άλεξ Αντετοκούνμπο».